Украина выпустила по Курской области 20 ракет. Фото

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Девочка в Донбассе, осколки снаряда
После украинского обстрела пострадавших обнаружено не было, заявил Роман Старовойтов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курской области были зафиксированы 20 прилетов со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. <…> Повреждения от осколков получили два домовладения», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Также губернатор заявил о повреждениях электросети. Среди людей пострадавших нет.

Украина неоднократно обстреливает приграничные российские территории. Например, недавно губернатор Курской области сообщал, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала бригада электромонтеров. Также украинские силы уже организовывали массовые обстрелы Курской области, выпускали 11 ракет.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Украинские ракеты попали по домовладениям
Фото:

После обстрела пострадавших нет
Фото:

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В Курской области были зафиксированы 20 прилетов со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. <…> Повреждения от осколков получили два домовладения», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Также губернатор заявил о повреждениях электросети. Среди людей пострадавших нет. Украина неоднократно обстреливает приграничные российские территории. Например, недавно губернатор Курской области сообщал, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала бригада электромонтеров. Также украинские силы уже организовывали массовые обстрелы Курской области, выпускали 11 ракет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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