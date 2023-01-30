Украина выпустила по Курской области 20 ракет. Фото 30 января 2023 в 21:15 Размер текста - 17 + После украинского обстрела пострадавших обнаружено не было, заявил Роман Старовойтов Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Курской области были зафиксированы 20 прилетов со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. <…> Повреждения от осколков получили два домовладения», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Также губернатор заявил о повреждениях электросети. Среди людей пострадавших нет. Украина неоднократно обстреливает приграничные российские территории. Например, недавно губернатор Курской области сообщал, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала бригада электромонтеров. Также украинские силы уже организовывали массовые обстрелы Курской области, выпускали 11 ракет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Украинские ракеты попали по домовладениям Фото: telegram-канал Романа Старовойта После обстрела пострадавших нет Фото: telegram-канал Романа Старовойта В Курской области были зафиксированы 20 прилетов со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. <…> Повреждения от осколков получили два домовладения», — написал Роман Старовойт в своем telegram-канале. Также губернатор заявил о повреждениях электросети. Среди людей пострадавших нет. Украина неоднократно обстреливает приграничные российские территории. Например, недавно губернатор Курской области сообщал, что под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала бригада электромонтеров. Также украинские силы уже организовывали массовые обстрелы Курской области, выпускали 11 ракет. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям