Клишас: воров в законе в России не должны судить присяжные

07 февраля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Присяжные подвергаются особому риску, вынося решения по делам криминальных авторитетов, сообщил сенатор Андрей Клишас Фото: Денис Моргунов © URA.RU Уголовные дела в отношении криминальных авторитетов не должны рассматриваться судом с участием присяжных-заседателей. С такой инициативой выступил сенатор Российской Федерации Андрей Клишас. Совместно с сенатором Владимиром Полетаевым и депутатом Госдумы Ириной Панькиной он внес соответствующий законопроект в Госдуму. «Законопроектом предлагается исключить уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 210 и статьей 210.1 УК РФ, из компетенции суда присяжных», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он отметил, что возможность рассмотрения таких дел ставит по угрозу безопасность самих присяжных, а также требует от них более высокого уровня юридической подготовки. Вор в законе Леван Абуладзе, который когда-то сбежал из российского суда, был освобожден из тюрьмы в Испании. Он находился под стражей по запросу российских властей с лета 2021 года. Испанский суд ознакомился с видеозаписью, на которой зафиксирован побег, но не подтвердил его вину.

Уголовные дела в отношении криминальных авторитетов не должны рассматриваться судом с участием присяжных-заседателей. С такой инициативой выступил сенатор Российской Федерации Андрей Клишас. Совместно с сенатором Владимиром Полетаевым и депутатом Госдумы Ириной Панькиной он внес соответствующий законопроект в Госдуму. «Законопроектом предлагается исключить уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 210 и статьей 210.1 УК РФ, из компетенции суда присяжных», — написал Клишас в своем telegram-канале. Он отметил, что возможность рассмотрения таких дел ставит по угрозу безопасность самих присяжных, а также требует от них более высокого уровня юридической подготовки. Вор в законе Леван Абуладзе, который когда-то сбежал из российского суда, был освобожден из тюрьмы в Испании. Он находился под стражей по запросу российских властей с лета 2021 года. Испанский суд ознакомился с видеозаписью, на которой зафиксирован побег, но не подтвердил его вину.