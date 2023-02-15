Российским студентам разрешат проходить практику у ИП

16 февраля 2023 в 01:18 Размер текста - 17 +

Для студентов расширят список возможных мест практики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Совете Федерации РФ одобрили предлагаемые поправки в закон об образовании, которые разрешают студентам заняться прохождением практики у индивидуальных предпринимателей. Такая возможность будет касаться лиц, чья деятельность лицензирована, что указано в документах законопроекта. «К организациям, осуществляющим деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, приравниваются лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты», — указано в законопроекте, опубликованном на Системе обеспечения законодательной деятельности. Таким образом, практику можно будет пройти не только у организаций и юрлиц, работающих по профилю обучения студента.



Также законопроект предлагает расширить возможность обучения на все лица, чья деятельность подлежит госрегистрации или лицензированию. По словам авторов идеи, данная инициатива позволит устранить неоправданные препятствия для обучения студентов, которые возникли из-за невозможности прохождения практики у индивидуальных предпринимателей.

В Совете Федерации РФ одобрили предлагаемые поправки в закон об образовании, которые разрешают студентам заняться прохождением практики у индивидуальных предпринимателей. Такая возможность будет касаться лиц, чья деятельность лицензирована, что указано в документах законопроекта. «К организациям, осуществляющим деятельность по профилю соответствующей образовательной программы, приравниваются лица, зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты», — указано в законопроекте, опубликованном на Системе обеспечения законодательной деятельности. Таким образом, практику можно будет пройти не только у организаций и юрлиц, работающих по профилю обучения студента. Также законопроект предлагает расширить возможность обучения на все лица, чья деятельность подлежит госрегистрации или лицензированию. По словам авторов идеи, данная инициатива позволит устранить неоправданные препятствия для обучения студентов, которые возникли из-за невозможности прохождения практики у индивидуальных предпринимателей.