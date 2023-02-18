Минобороны Британии признало отсутствие исправных танков для Украины

18 февраля 2023 в 22:00 Размер текста - 17 +

Страны НАТО обнаружили, что у них нет исправных танков для ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Уже после решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправных машин для передачи Киеву. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Решение (о передаче вооружения — прим. URA.RU) есть. Но многие страны обнаруживают, что их армии не имеют исправных танков, которые они могут поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не исправны или не отремонтированы для доставки на Украину», — сказал глава оборонного ведомства Британии в интервью журналу Spiegel. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Однако министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали европейские страны. Это обусловлено тем, что Берлин не хочет нести дополнительные экономические расходы за их обслуживание, рассказывал URA.RU полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.

Уже после решения о поставках Украине западных танков многие страны обнаружили, что у них нет исправных машин для передачи Киеву. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. «Решение (о передаче вооружения — прим. URA.RU) есть. Но многие страны обнаруживают, что их армии не имеют исправных танков, которые они могут поставить. Политики отправили своих военных на склады и обнаружили, что их танки не исправны или не отремонтированы для доставки на Украину», — сказал глава оборонного ведомства Британии в интервью журналу Spiegel. Страны Запада договорились о поставках тяжелой военной техники на Украину после встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн. Однако министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит только половину танков Leopard 2 А6, которые ей пообещали европейские страны. Это обусловлено тем, что Берлин не хочет нести дополнительные экономические расходы за их обслуживание, рассказывал URA.RU полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко.