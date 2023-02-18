Financial Times: Запад обманул Шольца по танкам для Украины

Financial Times: Шольц разочаровался в западных союзниках из-за вопроса поставок танков Киеву

Канцлер ФРГ Олаф Шольц разочарован западными партнерами по вопросу танков Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц разочарован пассивностью западных партнеров по вопросу поставки танков на Украину. Об этом канцлер рассказал на Мюнхенской конференции по безопасности. Он считает, что партнеры его обманули.

«Это вопрос, который я должен задать другим, особенно тем, кто так настойчиво призывал [меня] действовать», — прокомментировал Олаф Шольц вопрос журналиста о том, приходится ли канцлеру убеждать западных союзников отправлять танки на Украину. Его цитирует издание Financial Times.

Западные союзники в течение нескольких месяцев оказывали давление на Германию, чтобы страна направила на Украину свои танки, передает RT. По итогам встречи представителей министерств обороны стран НАТО на немецкой военной базе Рамштайн было принято решение направить танки на Украину. Германия заявила, что готова предоставить Киеву танки Leopard, а также поддержала возможность реэкспорта таких танков из третьих стран, передает «Национальная служба новостей». Позднее Дания и Нидерланды отказались реэкспортировать танки на Украину, передает «Царьград».