Экс-заместитель главы управления разведки НАТО оценил выступление Путина

Бывший замглавы разведки НАТО: речь Путина обращена к большей части мира, которая поддерживает Россию

21 февраля 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Выступление Владимира Путина было очень хорошим, заявил бывший замглавы разведки НАТО Ярослав Сторож Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Речь президента РФ Владимир Путина была направлена на большую часть мира, которая поддерживает Россию в украинском конфликте или остается нейтральной. С таким мнением выступил бывший заместитель главы управления разведки НАТО генерал Ярослав Стружик. «Я бы сказал, что это была хорошая речь, даже очень хорошая. Надо помнить, что… против Путина выступает едва ли треть стран мира. Оставшиеся две трети — или нейтральные, или поддерживающие Россию — хотят слышать определенные вещи», — заявил Ярослав Стружик в радиоэфире RMF 24. Президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию РФ 21 февраля. Он отметил, что западные санкции не увенчались успехом, Россия выходит на новый цикл развития экономики и победить ее невозможно, передает RT.

Речь президента РФ Владимир Путина была направлена на большую часть мира, которая поддерживает Россию в украинском конфликте или остается нейтральной. С таким мнением выступил бывший заместитель главы управления разведки НАТО генерал Ярослав Стружик. «Я бы сказал, что это была хорошая речь, даже очень хорошая. Надо помнить, что… против Путина выступает едва ли треть стран мира. Оставшиеся две трети — или нейтральные, или поддерживающие Россию — хотят слышать определенные вещи», — заявил Ярослав Стружик в радиоэфире RMF 24. Президент Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию РФ 21 февраля. Он отметил, что западные санкции не увенчались успехом, Россия выходит на новый цикл развития экономики и победить ее невозможно, передает RT.