Американцы захотели жить в России после послания Путина

Американские пользователи Twitter задумались о переезде в Россию после слов Путина о Западе

21 февраля 2023 в 22:49 Размер текста - 17 +

Послание Владимира Путина Федеральному Собранию произвело впечатление на американских пользователей Twitter Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 Комментаторы из США согласились с президентом России Владимиром Путиным под публикацией в Twitter с выдержкой из его послания Федеральному Собранию РФ. Выступление Путино нашло такой отклик среди американских пользователей, что они захотели перебраться жить в Россию. «Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант», — поделился TritonTaranis. Пользователь с ником Angie рассказала, что никогда не думала, что согласится с Путиным, но отметила, что он прав. Комментатор Deplorable Dane также отметил, что согласен с Путиным: «Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства». «Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле», — рассказал пользователь Nik9027. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 февраля. Часть выступления он посвятил принятым на Западе ценностям. Он отметил, что в России семья — это союз мужчины и женщины, а детей необходимо защищать от понятия гендерной нейтральности, передает «Царьград».

Комментаторы из США согласились с президентом России Владимиром Путиным под публикацией в Twitter с выдержкой из его послания Федеральному Собранию РФ. Выступление Путино нашло такой отклик среди американских пользователей, что они захотели перебраться жить в Россию. «Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант», — поделился TritonTaranis. Пользователь с ником Angie рассказала, что никогда не думала, что согласится с Путиным, но отметила, что он прав. Комментатор Deplorable Dane также отметил, что согласен с Путиным: «Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства». «Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле», — рассказал пользователь Nik9027. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 февраля. Часть выступления он посвятил принятым на Западе ценностям. Он отметил, что в России семья — это союз мужчины и женщины, а детей необходимо защищать от понятия гендерной нейтральности, передает «Царьград».