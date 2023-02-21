Американцы захотели жить в России после послания Путина

Комментаторы из США согласились с президентом России Владимиром Путиным под публикацией в Twitter с выдержкой из его послания Федеральному Собранию РФ. Выступление Путино нашло такой отклик среди американских пользователей, что они захотели перебраться жить в Россию.
«Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант», — поделился TritonTaranis. Пользователь с ником Angie рассказала, что никогда не думала, что согласится с Путиным, но отметила, что он прав.
Комментатор Deplorable Dane также отметил, что согласен с Путиным: «Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства». «Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле», — рассказал пользователь Nik9027.
Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 февраля. Часть выступления он посвятил принятым на Западе ценностям. Он отметил, что в России семья — это союз мужчины и женщины, а детей необходимо защищать от понятия гендерной нейтральности, передает «Царьград».
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Комментаторы из США согласились с президентом России Владимиром Путиным под публикацией в Twitter с выдержкой из его послания Федеральному Собранию РФ. Выступление Путино нашло такой отклик среди американских пользователей, что они захотели перебраться жить в Россию. «Если бы я был моложе на десять или двадцать лет, я бы переехал в Россию как американский эмигрант», — поделился TritonTaranis. Пользователь с ником Angie рассказала, что никогда не думала, что согласится с Путиным, но отметила, что он прав. Комментатор Deplorable Dane также отметил, что согласен с Путиным: «Да, и это печальное обвинение в адрес нашего коррумпированного правительства». «Кажется, это единственный мировой лидер, который понимает, что происходит на самом деле», — рассказал пользователь Nik9027. Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию 21 февраля. Часть выступления он посвятил принятым на Западе ценностям. Он отметил, что в России семья — это союз мужчины и женщины, а детей необходимо защищать от понятия гендерной нейтральности, передает «Царьград».