Американский подполковник раскрыл уловку Байдена с посещением Киева

Визит президента США Джо Байдена в Киев, когда в городе была объявлена воздушная тревога, напоминал «большую постановку». Об этом рассказал подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.
«Это [прибытие Байдена в Киев] выглядело как большая постановка. Всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда это [воздушная тревога] произошло», — отметил Дэниэл Дэвис в беседе с журналистами телеканала
При этом американский военный подчеркнул, что прилет президента США не имел никакого смысла. Визит Байдена в украинскую столицу ничего не изменил.
Байден прилетел в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. Ранее стало известно, что в городе возникли большие пробки из-за перекрытия ряда улиц. Местные СМИ связали это с прибытием иностранной делегации. Позднее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
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