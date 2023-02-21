Американский подполковник раскрыл уловку Байдена с посещением Киева

Подполковник армии США Дэвис: визит Байдена в Киев выглядел большой постановкой

22 февраля 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

Американский военный назвал визит Джо Байдена на Украину постановочным Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Визит президента США Джо Байдена в Киев, когда в городе была объявлена воздушная тревога, напоминал «большую постановку». Об этом рассказал подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. «Это [прибытие Байдена в Киев] выглядело как большая постановка. Всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда это [воздушная тревога] произошло», — отметил Дэниэл Дэвис в беседе с журналистами телеканала Fox News . При этом американский военный подчеркнул, что прилет президента США не имел никакого смысла. Визит Байдена в украинскую столицу ничего не изменил. Байден прилетел в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. Ранее стало известно, что в городе возникли большие пробки из-за перекрытия ряда улиц. Местные СМИ связали это с прибытием иностранной делегации. Позднее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Визит президента США Джо Байдена в Киев, когда в городе была объявлена воздушная тревога, напоминал «большую постановку». Об этом рассказал подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. «Это [прибытие Байдена в Киев] выглядело как большая постановка. Всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда это [воздушная тревога] произошло», — отметил Дэниэл Дэвис в беседе с журналистами телеканала Fox News. При этом американский военный подчеркнул, что прилет президента США не имел никакого смысла. Визит Байдена в украинскую столицу ничего не изменил. Байден прилетел в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. Ранее стало известно, что в городе возникли большие пробки из-за перекрытия ряда улиц. Местные СМИ связали это с прибытием иностранной делегации. Позднее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.