21 февраля 2023

Американский подполковник раскрыл уловку Байдена с посещением Киева

Подполковник армии США Дэвис: визит Байдена в Киев выглядел большой постановкой
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, трап, самолет, stock, Джо Байден
Американский военный назвал визит Джо Байдена на Украину постановочным Фото:
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Визит президента США Джо Байдена в Киев, когда в городе была объявлена воздушная тревога, напоминал «большую постановку». Об этом рассказал подполковник американской армии Дэниэл Дэвис.

«Это [прибытие Байдена в Киев] выглядело как большая постановка. Всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда это [воздушная тревога] произошло», — отметил Дэниэл Дэвис в беседе с журналистами телеканала Fox News.

При этом американский военный подчеркнул, что прилет президента США не имел никакого смысла. Визит Байдена в украинскую столицу ничего не изменил.

Байден прилетел в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. Ранее стало известно, что в городе возникли большие пробки из-за перекрытия ряда улиц. Местные СМИ связали это с прибытием иностранной делегации. Позднее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

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Визит президента США Джо Байдена в Киев, когда в городе была объявлена воздушная тревога, напоминал «большую постановку». Об этом рассказал подполковник американской армии Дэниэл Дэвис. «Это [прибытие Байдена в Киев] выглядело как большая постановка. Всего через несколько часов мы узнали, что Белый дом перед этим согласовал все это с русскими. Они знали, что никакой атаки не будет. И вы также могли видеть, что никто даже не вздрогнул, когда это [воздушная тревога] произошло», — отметил Дэниэл Дэвис в беседе с журналистами телеканала Fox News. При этом американский военный подчеркнул, что прилет президента США не имел никакого смысла. Визит Байдена в украинскую столицу ничего не изменил. Байден прилетел в Киев с необъявленным визитом 20 февраля. Ранее стало известно, что в городе возникли большие пробки из-за перекрытия ряда улиц. Местные СМИ связали это с прибытием иностранной делегации. Позднее воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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