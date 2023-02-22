Пушилин предупредил о наступлении ВСУ ко Дню защитника Отечества

ВСУ усилят обстрелы ко Дню защитника Отечества, российская армия готовится отражать атаки. Об этом сказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Дорогие друзья, мы по опыту знаем, что противник в праздники всегда активизируется. Есть информация, что и в ближайшие два-три дня обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований усилятся», — написал Пушилин в
По его словам, в усиленном режиме работает ПВО, артиллерийские подразделения ведут активную борьбу. Пушилин призвал жителей Донбасса не выходить на улицу.
Ранее Россия предлагала Украине перемирие на Рождество, но Киев отказался прекращать огонь в честь праздника. Украинская армия продолжила обстрел Донбасса и выпустила около 170 снарядов по всем направлениям.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!