Песков раскрыл, как в Кремле восприняли реакцию Запада на послание Путина

В Кремле увидели реакцию западных стран на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, однако она не дает российским властям повода надеяться на скорый диалог с ними. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
«Мы видим первую реакцию. Она консолидированная среди представителей коллективного Запада. Эта реакция не дает нам повода надеяться на готовность к диалогу, к переговорам. Время идет, обстоятельства меняются. Для России важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в частности в вопросах стратегической стабильности и вооружений», — ответил Дмитрий Песков на вопрос корреспондента URA.RU в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь отметил, что российская сторона продолжит ожидать готовность Запада к диалогу.
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