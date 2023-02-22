Песков раскрыл, как в Кремле восприняли реакцию Запада на послание Путина

Песков: реакция Запада на послание Путина не дает надежды на скорый диалог

22 февраля 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков рассказал о возможности диалога между Кремлем и Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Послание Путина Федеральному собранию — 2023 В Кремле увидели реакцию западных стран на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, однако она не дает российским властям повода надеяться на скорый диалог с ними. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Мы видим первую реакцию. Она консолидированная среди представителей коллективного Запада. Эта реакция не дает нам повода надеяться на готовность к диалогу, к переговорам. Время идет, обстоятельства меняются. Для России важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в частности в вопросах стратегической стабильности и вооружений», — ответил Дмитрий Песков на вопрос корреспондента URA.RU в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь отметил, что российская сторона продолжит ожидать готовность Запада к диалогу.

В Кремле увидели реакцию западных стран на послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, однако она не дает российским властям повода надеяться на скорый диалог с ними. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами. «Мы видим первую реакцию. Она консолидированная среди представителей коллективного Запада. Эта реакция не дает нам повода надеяться на готовность к диалогу, к переговорам. Время идет, обстоятельства меняются. Для России важно делать все для обеспечения собственной безопасности, в частности в вопросах стратегической стабильности и вооружений», — ответил Дмитрий Песков на вопрос корреспондента URA.RU в ходе конференц-колла. Пресс-секретарь отметил, что российская сторона продолжит ожидать готовность Запада к диалогу.