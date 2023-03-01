Что изменилось в жизни россиян с 1 марта

01 марта 2023 в 11:28 Размер текста - 17 +

Жителям новых регионов России с 1 марта начали выплачивать пенсии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 1 марта в России произойдут изменения в ряду законов, среди которых правила дорожного движения, публикации декларации чиновников, новые правила жарки шашлыков, выплаты пенсий для жителей новых регионов. URA.RU приводит основные изменения, которые ждут россиян. В России с 1 марта появится новый сигнал светофора. Это белое изображение пешехода со стрелкой на светофоре, указывающей на то, что по направлению движения могут переходить дорогу пешеходы. Знак не вводит новых правил и предназначен для дополнительного информирования.

Новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение начинают действовать с 1 марта. Теперь проверку можно будет проводить без понятых, но с видеозаписью.

В ПДД окончательно закрепят электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса. Теперь на них можно передвигаться по тротуару и велодорожкам со скоростью до 25 километров в час, но только если устройство весит не более 35 килограммов.

Россияне смогут жарить шашлыки в мангалах в пяти метрах от дачного дома и сжигать сухую траву на дачных участках на расстоянии 15 метров от построек. МЧС уточняет, что расстояние для сжигания травы можно сократить, если использовать для этого металлическую емкость.

С 1 марта запрещается использовать иностранные мессенджеры для предоставления платежных документов и информации, содержащей персональные данные россиян или данные о денежных переводах. Запрет распространяется и на компании с государственным участием, а также финансовые организации.

В России вводится закон, позволяющий публиковать декларации чиновников и сенаторов без указания персональных данных. В открытом доступе появится обобщенная статистическая информация о количестве поданных деклараций и выявленных нарушениях.

Повышается размер акцизов на сигареты и жидкость для вейпов. Акциз на сигареты и папиросы поднимется на 2%. На жидкости для электронных систем доставки никотина акциз повышен на 11%. На табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания — на 11%.

Росреестр прекратит публиковать сведения о собственниках в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывали третьи лица. Доступ сохранится у супругов, а также у сотрудников ряда госорганов и нотариусов.

Жителям новых регионов России с 1 марта начали выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с российскими стандартами.

С 1 марта в России произойдут изменения в ряду законов, среди которых правила дорожного движения, публикации декларации чиновников, новые правила жарки шашлыков, выплаты пенсий для жителей новых регионов. URA.RU приводит основные изменения, которые ждут россиян.