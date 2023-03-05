Россия упростит визовый режим с шестью странами

Министерство иностранных дел России готовит предложение об упрощении визового режима с шестью странами — Анголой, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Сирией и Филиппинами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
«Россия готовит предложение об упрощении визового режима с шестью странами. Помимо Индии прорабатываются проекты межгосударственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, офисов с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — передает слова Евгения Иванова ТАСС.
Ранее URA.RU рассказало, что Иванов сообщил о введении безвизового режима для граждан России с одиннадцатью странами. В их число вошли Багамские острова, Гаити, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия и ряд южных стран.
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