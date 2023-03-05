05 марта 2023

Россия упростит визовый режим с шестью странами

МИД РФ: Россия упростит визовый режим с Индией и еще пятью странами
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Клипарт. Екатеринбург, паспорт, загранпаспорт
Россиянам станет проще получить визу во Вьетнам, Индию, Индонезию, Филиппины, Сирию, Анголу Фото:

Министерство иностранных дел России готовит предложение об упрощении визового режима с шестью странами — Анголой, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Сирией и Филиппинами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

«Россия готовит предложение об упрощении визового режима с шестью странами. Помимо Индии прорабатываются проекты межгосударственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, офисов с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — передает слова Евгения Иванова ТАСС.

Ранее URA.RU рассказало, что Иванов сообщил о введении безвизового режима для граждан России с одиннадцатью странами. В их число вошли Багамские острова, Гаити, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия и ряд южных стран.

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Министерство иностранных дел России готовит предложение об упрощении визового режима с шестью странами — Анголой, Вьетнамом, Индией, Индонезией, Сирией и Филиппинами. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов. «Россия готовит предложение об упрощении визового режима с шестью странами. Помимо Индии прорабатываются проекты межгосударственных соглашений, предполагающих на взаимной основе упрощение визового режима, офисов с Анголой, Вьетнамом, Индонезией, Сирией и Филиппинами», — передает слова Евгения Иванова ТАСС. Ранее URA.RU рассказало, что Иванов сообщил о введении безвизового режима для граждан России с одиннадцатью странами. В их число вошли Багамские острова, Гаити, Малайзия, Мексика, Саудовская Аравия и ряд южных стран.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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