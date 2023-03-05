В Донецке показали, как готовят операторов дронов-камикадзе

В Донецке за три недели обучают мобилизованных управлению дронами-камикадзе

06 марта 2023 в 07:40 Размер текста - 17 +

Военных обучают работать с дронами за три недели, рассказал «Туран» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пилоты, управляющие дронами-камикадзе, проходят обучение в Республиканском центре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) имени Владимира Жоги в Донецке. Пилоты тренируются на беспилотниках двух типов: дронах-камикадзе и дронах, которые сбивает другие БПЛА. Инструктор республиканского центра БПЛА в Донецке с позывным «Туран» рассказал, как военные обучаются управлением дронами за три недели. «Ребята на симуляторе обучаются пилотированию FPV-дронов. Первым делом это дроны-камикадзе, барражирующие боеприпасы. И второе — это дроны, сбивающие чужие дроны», — рассказал «Туран», его слов приводит РИА Новости. Он отметил, что в центре БПЛА обучаются добровольцы и мобилизованные. Инструктор добавил, что сейчас действует повышенный спрос на пилотов. Обучение идет три недели. «Туран» отметил, что в мирное время пилот полностью проходил обучение за 600 часов, что гораздо больше, чем три недели. Бойцы справляются с такой нагрузкой, заключил «Туран». FPV-дроны управляются в режиме от первого лица. Пилот управляет дроном при помощи видеосигнала. «Туран» отметил, что если маленький дрон-камикадзе сбивает вражеский дрон, то происходит выгодный обмен. Дело в том, что маленький беспилотник может сбить дорогого дрона-разведчика. Дрон-камикадзе используется для атак по стратегическим объектам противника: военные базы, нефтяные цистерны. Инструктор добавил, что в настоящее время дроны незаменимы на поле боя. Они выполняют важные функции: разведка, наблюдение, атака. Беспилотники стали ключевым видом оружия в новейшей истории. Они могут наносить критический урон противнику. Также такие дроны довольно сложно сбить с земли: они летают на большой скорости и имеют малый размер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пилоты, управляющие дронами-камикадзе, проходят обучение в Республиканском центре беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) имени Владимира Жоги в Донецке. Пилоты тренируются на беспилотниках двух типов: дронах-камикадзе и дронах, которые сбивает другие БПЛА. Инструктор республиканского центра БПЛА в Донецке с позывным «Туран» рассказал, как военные обучаются управлением дронами за три недели. «Ребята на симуляторе обучаются пилотированию FPV-дронов. Первым делом это дроны-камикадзе, барражирующие боеприпасы. И второе — это дроны, сбивающие чужие дроны», — рассказал «Туран», его слов приводит РИА Новости. Он отметил, что в центре БПЛА обучаются добровольцы и мобилизованные. Инструктор добавил, что сейчас действует повышенный спрос на пилотов. Обучение идет три недели. «Туран» отметил, что в мирное время пилот полностью проходил обучение за 600 часов, что гораздо больше, чем три недели. Бойцы справляются с такой нагрузкой, заключил «Туран». FPV-дроны управляются в режиме от первого лица. Пилот управляет дроном при помощи видеосигнала. «Туран» отметил, что если маленький дрон-камикадзе сбивает вражеский дрон, то происходит выгодный обмен. Дело в том, что маленький беспилотник может сбить дорогого дрона-разведчика. Дрон-камикадзе используется для атак по стратегическим объектам противника: военные базы, нефтяные цистерны. Инструктор добавил, что в настоящее время дроны незаменимы на поле боя. Они выполняют важные функции: разведка, наблюдение, атака. Беспилотники стали ключевым видом оружия в новейшей истории. Они могут наносить критический урон противнику. Также такие дроны довольно сложно сбить с земли: они летают на большой скорости и имеют малый размер.