Макрон и Сунак хотят создать современное оружие против России

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Европейские политики. stock, stock, Эмманюэль Макрон
Эммануэль Макрон (на фото) и Риши Сунак проведут саммит 10 марта Фото:

На саммите 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Риши Сунак должны подписать соглашение о разработке современных ракет дальнего радиуса действия, которые якобы необходимы для защиты НАТО от угрозы со стороны России. Детали грядущей встречи политиков озвучило издание Independent.

«Ожидается, что они подпишут соглашение о разработке ракет дальнего радиуса действия „следующего поколения“ — таких, которые необходимы НАТО для защиты от угрозы со стороны [президента РФ] Владимира Путина. Господин Сунак и господин Макрон также намерены продолжить координацию британских и французских поставок оружия в Украину и совместной подготовки украинских морских пехотинцев», — сообщает издание.

Грядущий саммит — первый за пять лет между Францией и Великобританией. Ранее Макрон заявлял, что Париж никогда не будет выступать за разгром России и не делала этого ранее. Президент также подчеркивал, что не считает необходимым атаковать «атаковать РФ на собственной территории».

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На саммите 10 марта президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Риши Сунак должны подписать соглашение о разработке современных ракет дальнего радиуса действия, которые якобы необходимы для защиты НАТО от угрозы со стороны России. Детали грядущей встречи политиков озвучило издание Independent. «Ожидается, что они подпишут соглашение о разработке ракет дальнего радиуса действия „следующего поколения“ — таких, которые необходимы НАТО для защиты от угрозы со стороны [президента РФ] Владимира Путина. Господин Сунак и господин Макрон также намерены продолжить координацию британских и французских поставок оружия в Украину и совместной подготовки украинских морских пехотинцев», — сообщает издание. Грядущий саммит — первый за пять лет между Францией и Великобританией. Ранее Макрон заявлял, что Париж никогда не будет выступать за разгром России и не делала этого ранее. Президент также подчеркивал, что не считает необходимым атаковать «атаковать РФ на собственной территории».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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