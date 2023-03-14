14 марта 2023

В Тюмени задержали рейс до ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, эпидемия, газпром авиа
Перелет из Бованенково в Тюмень задерживается на час Фото:

В Тюмени задержали самолет авиакомпании «Газпром Авиа», следующего из Тюмени в Бованенково (ЯНАО). Информация об этом представлена на официальном сайте аэропорта Рощино. Самолет задержали почти на четыре часа.

«Рейса ОП 483 Тюмень — Бованенково. Прибытие по расписанию — 07:20, расчетное время — 11:00», — указано на онлайн-табло.

Также задержан перелет из Бованенково в Тюмень на час. По данным аэропорта Рощино, воздушное судно прибудет в 16:10, хотя изначально прибытие было запланировано на 15:10.

В пресс-службу авиакомпании «Газпром Авиа», которая выполняет перелеты по данному направлению, агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее писали, что рейс Тюмень — Махачкала — Минеральные Воды задержали на пять часов. Обратный вылет в Тюмень из Минеральных Вод также задерживается на пять часов.

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В Тюмени задержали самолет авиакомпании «Газпром Авиа», следующего из Тюмени в Бованенково (ЯНАО). Информация об этом представлена на официальном сайте аэропорта Рощино. Самолет задержали почти на четыре часа. «Рейса ОП 483 Тюмень — Бованенково. Прибытие по расписанию — 07:20, расчетное время — 11:00», — указано на онлайн-табло. Также задержан перелет из Бованенково в Тюмень на час. По данным аэропорта Рощино, воздушное судно прибудет в 16:10, хотя изначально прибытие было запланировано на 15:10. В пресс-службу авиакомпании «Газпром Авиа», которая выполняет перелеты по данному направлению, агентство направило письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее писали, что рейс Тюмень — Махачкала — Минеральные Воды задержали на пять часов. Обратный вылет в Тюмень из Минеральных Вод также задерживается на пять часов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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