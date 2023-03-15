15 марта 2023

WSJ: Байден ждет «поражения» России, но боится «победы» Украины

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Болтон заявил, что Байден боится победы Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Джо Байден ждет, что Россия проиграет в ходе спецоперации на Украине, при этом он «боится» победы Украины в этом конфликте. Об этом сообщил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Байден хочет, чтобы Россия „проиграла“, но, похоже, боится, что Украина на самом деле „победит“», — написал Болтон в колонке для газеты Wall Street Journal. Он признался, что позиция Байдена заключается в поддержке обороны Украины, однако не для того, чтобы она была «слишком эффективной».

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников сообщил, что слабые стороны Джо Байдена — это проблемы с позиционированием себя и отсутствие жесткой единой политической воли в его политике. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский же является лишь марионеткой, которого можно заменить любым другим человеком.

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Президент США Джо Байден ждет, что Россия проиграет в ходе спецоперации на Украине, при этом он «боится» победы Украины в этом конфликте. Об этом сообщил экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. «Байден хочет, чтобы Россия „проиграла“, но, похоже, боится, что Украина на самом деле „победит“», — написал Болтон в колонке для газеты Wall Street Journal. Он признался, что позиция Байдена заключается в поддержке обороны Украины, однако не для того, чтобы она была «слишком эффективной». Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников сообщил, что слабые стороны Джо Байдена — это проблемы с позиционированием себя и отсутствие жесткой единой политической воли в его политике. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский же является лишь марионеткой, которого можно заменить любым другим человеком.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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