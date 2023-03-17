Политолог раскрыл, почему Эрдоган одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Политолог Комаров: США помогут Эрдогану заполучить победу на выборах

17 марта 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган нашел способ побороть оппозицию при поддержке США, сказал Сергей Комаров Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО ради поддержки со стороны США на выборах. Таким мнением с URA.RU поделился кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров. «Неожиданная заявка двух североевропейских государств на вступление в НАТО открыла перед турецким лидером окно возможностей для „диалога“, квинтэссенцией которого стали 10 июньских тезисов. Пусть далеко не все они были выполнены. Также не стоит забывать о грядущих выборах главы государства. Такой жест доброй воли со стороны Анкары может помочь набрать несколько очков поддержки от Вашингтона, что крайне актуально в свете усиления оппозиции. Со Швецией ситуация действительно немного сложнее, но можно предположить, что в случае победы в мае даже серьезные культурные разногласия отойдут на второй план», — сказал Сергей Комаров. По его словам, турецкий политик умеет держать баланс между отношениями с Западом и Россией, и вступление Финляндии и Швеции в НАТО не смогут этого изменить. «Умению Эрдогана усидеть на двух стульях и извлекать выгоду из практически любых ситуаций можно только позавидовать. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс чревато усилением риторики Холодной войны про недружественных и далеких нашим ценностям соседей. При этом едва ли кто-то рискнет еще больше эскалировать конфликт. Ставки слишком высоки, и игру с нулевой суммой никто не отменял. Переброска войск для „укрепления“ новых границ вполне возможна. Это вызовет зеркальный ответ со стороны России, но глобально это ничего не изменит: Москва и так уже обозначена в качестве непосредственной угрозы», — объяснил политолог. Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Турция, поддерживая расширение НАТО, следует своей линии и решает внутренние вопросы. При этом в Кремле заявили, что сожалеют о решении Финляндии и Швеции вступить в альянс, поскольку Россия не представляет для них угрозы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО ради поддержки со стороны США на выборах. Таким мнением с URA.RU поделился кандидат политических наук, декан факультета государственного управления университета «Синергия» Сергей Комаров. «Неожиданная заявка двух североевропейских государств на вступление в НАТО открыла перед турецким лидером окно возможностей для „диалога“, квинтэссенцией которого стали 10 июньских тезисов. Пусть далеко не все они были выполнены. Также не стоит забывать о грядущих выборах главы государства. Такой жест доброй воли со стороны Анкары может помочь набрать несколько очков поддержки от Вашингтона, что крайне актуально в свете усиления оппозиции. Со Швецией ситуация действительно немного сложнее, но можно предположить, что в случае победы в мае даже серьезные культурные разногласия отойдут на второй план», — сказал Сергей Комаров. По его словам, турецкий политик умеет держать баланс между отношениями с Западом и Россией, и вступление Финляндии и Швеции в НАТО не смогут этого изменить. «Умению Эрдогана усидеть на двух стульях и извлекать выгоду из практически любых ситуаций можно только позавидовать. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс чревато усилением риторики Холодной войны про недружественных и далеких нашим ценностям соседей. При этом едва ли кто-то рискнет еще больше эскалировать конфликт. Ставки слишком высоки, и игру с нулевой суммой никто не отменял. Переброска войск для „укрепления“ новых границ вполне возможна. Это вызовет зеркальный ответ со стороны России, но глобально это ничего не изменит: Москва и так уже обозначена в качестве непосредственной угрозы», — объяснил политолог. Эрдоган заявил, что Анкара в скором времени может одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Турция, поддерживая расширение НАТО, следует своей линии и решает внутренние вопросы. При этом в Кремле заявили, что сожалеют о решении Финляндии и Швеции вступить в альянс, поскольку Россия не представляет для них угрозы.