Зеленский ввел санкции против жены и сына Медведева

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский запретил сыну и жене Медведева покупать землю на Украине Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против жены и сына зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Список ограничений опубликован на официальном сайте президента Украины.

«Блокировка активов, временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу (Светлане Медведевой и Илье Медведеву — прим. URA.RU)», — говорится в указе. Кроме того, под запрет попали еще одиннадцать позиций, среди которых ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков на территории страны и другие.

Ранее, 1 апреля, Владимир Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний РФ. Также под ограничения попали два челябинских завода — «Пластмасс» и «Электромашина», свердловские предприятия и завод теневого мэра Перми.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел персональные санкции против жены и сына зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Список ограничений опубликован на официальном сайте президента Украины. «Блокировка активов, временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу (Светлане Медведевой и Илье Медведеву — прим. URA.RU)», — говорится в указе. Кроме того, под запрет попали еще одиннадцать позиций, среди которых ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, запрет на приобретение в собственность земельных участков на территории страны и другие. Ранее, 1 апреля, Владимир Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний РФ. Также под ограничения попали два челябинских завода — «Пластмасс» и «Электромашина», свердловские предприятия и завод теневого мэра Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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