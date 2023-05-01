01 мая 2023

«Коммерсант»: в России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры

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Дефицит фенола угрожает остановкой деревообрабатывающих производств Фото:
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В России рискуют закрыться предприятия по производству фанеры из-за дефицита ключевого клеящего компонента — фенольной формальдегидной смолы. Кроме того, на продукцию могут резко вырасти цены. Аналитики предсказывают остановку выпуска стройматериалов уже к середине мая.

«В апреле у ряда деревообрабатывающих предприятий возник дефицит фенольной формальдегидной смолы, которая используется для производства фанеры. Если ситуация не изменится, то уже к середине мая большинство предприятий отрасли может прекратить работу», — цитирует «Коммерсант» письмо Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

В документе указано, что Ассоциация просит Минпромторг и Торгово-промышленную палату России решить вопрос с поставками фенола на внутренний рынок. Кроме того, они предлагают уменьшить экспорт основного компонента клеящего состава — фенола и сырья для его производства — фенола, который предприятия нефтехимической отрасли отправляют в страны Азии. Кроме дефицита производства фанеры это грозит снижением объемов у производителей стекловолокна и целлюлозы.

Ранее стало известно, что в России в связи с сезонным ростом стоимости пиломатериалов прогнозируется рост цен на частные дома. Рост к лету 2023 года может составить до 15—20%.

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В России рискуют закрыться предприятия по производству фанеры из-за дефицита ключевого клеящего компонента — фенольной формальдегидной смолы. Кроме того, на продукцию могут резко вырасти цены. Аналитики предсказывают остановку выпуска стройматериалов уже к середине мая. «В апреле у ряда деревообрабатывающих предприятий возник дефицит фенольной формальдегидной смолы, которая используется для производства фанеры. Если ситуация не изменится, то уже к середине мая большинство предприятий отрасли может прекратить работу», — цитирует «Коммерсант» письмо Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности. В документе указано, что Ассоциация просит Минпромторг и Торгово-промышленную палату России решить вопрос с поставками фенола на внутренний рынок. Кроме того, они предлагают уменьшить экспорт основного компонента клеящего состава — фенола и сырья для его производства — фенола, который предприятия нефтехимической отрасли отправляют в страны Азии. Кроме дефицита производства фанеры это грозит снижением объемов у производителей стекловолокна и целлюлозы. Ранее стало известно, что в России в связи с сезонным ростом стоимости пиломатериалов прогнозируется рост цен на частные дома. Рост к лету 2023 года может составить до 15—20%.
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