«Коммерсант»: в России возник дефицит ключевого компонента для производства фанеры

В России рискуют закрыться предприятия по производству фанеры из-за дефицита ключевого клеящего компонента — фенольной формальдегидной смолы. Кроме того, на продукцию могут резко вырасти цены. Аналитики предсказывают остановку выпуска стройматериалов уже к середине мая.
«В апреле у ряда деревообрабатывающих предприятий возник дефицит фенольной формальдегидной смолы, которая используется для производства фанеры. Если ситуация не изменится, то уже к середине мая большинство предприятий отрасли может прекратить работу», — цитирует «
В документе указано, что Ассоциация просит Минпромторг и Торгово-промышленную палату России решить вопрос с поставками фенола на внутренний рынок. Кроме того, они предлагают уменьшить экспорт основного компонента клеящего состава — фенола и сырья для его производства — фенола, который предприятия нефтехимической отрасли отправляют в страны Азии. Кроме дефицита производства фанеры это грозит снижением объемов у производителей стекловолокна и целлюлозы.
Ранее стало известно, что в России в связи с сезонным ростом стоимости пиломатериалов прогнозируется рост цен на частные дома. Рост к лету 2023 года может составить до 15—20%.
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