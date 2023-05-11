11 мая 2023

В Госдуме предложили жестко наказывать за навязчивые рекламные звонки

Депутат Чернышов: в ГД внесут законопроект о штрафах до миллиона рублей за рекламные звонки
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по экономической политике. Курган, сотовый телефон, мониторы, телефонный разговор, заседание думы
Абонент может устно отказаться от рекламы в любой момент разговора с рекламодателем Фото:

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий наказание за навязчивые рекламные звонки в виде штрафа до миллиона рублей. Об этом рассказал зампредседателя Госдумы Борис Чернышов.

Закон предусматривает возможность устного отзыва предварительного согласия абонента или адресата от рекламы в процессе ее распространения, то есть во время телефонного разговора. В случае не исполнения рекламораспространителем требования абонента, будет наложен штраф до 150 тысяч рублей. «Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 1 миллиона рублей», — агентство РИА Новости ознакомилось с текстом законопроекта.

Ранее сообщалось, что антимонопольная служба ХМАО пригрозила компании «Ростелеком» штрафом в полмиллиона рублей, если ее сотрудники не прекратят рекламировать свои услуги по телефону без согласия граждан. В адрес компании выдано предписание прекратить данную рекламную деятельность.

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В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий наказание за навязчивые рекламные звонки в виде штрафа до миллиона рублей. Об этом рассказал зампредседателя Госдумы Борис Чернышов. Закон предусматривает возможность устного отзыва предварительного согласия абонента или адресата от рекламы в процессе ее распространения, то есть во время телефонного разговора. В случае не исполнения рекламораспространителем требования абонента, будет наложен штраф до 150 тысяч рублей. «Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 1 миллиона рублей», — агентство РИА Новости ознакомилось с текстом законопроекта. Ранее сообщалось, что антимонопольная служба ХМАО пригрозила компании «Ростелеком» штрафом в полмиллиона рублей, если ее сотрудники не прекратят рекламировать свои услуги по телефону без согласия граждан. В адрес компании выдано предписание прекратить данную рекламную деятельность.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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