В Госдуме предложили жестко наказывать за навязчивые рекламные звонки

Депутат Чернышов: в ГД внесут законопроект о штрафах до миллиона рублей за рекламные звонки

12 мая 2023 в 05:52 Размер текста - 17 +

Абонент может устно отказаться от рекламы в любой момент разговора с рекламодателем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий наказание за навязчивые рекламные звонки в виде штрафа до миллиона рублей. Об этом рассказал зампредседателя Госдумы Борис Чернышов. Закон предусматривает возможность устного отзыва предварительного согласия абонента или адресата от рекламы в процессе ее распространения, то есть во время телефонного разговора. В случае не исполнения рекламораспространителем требования абонента, будет наложен штраф до 150 тысяч рублей. «Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 1 миллиона рублей», — агентство РИА Новости ознакомилось с текстом законопроекта. Ранее сообщалось, что антимонопольная служба ХМАО пригрозила компании «Ростелеком» штрафом в полмиллиона рублей, если ее сотрудники не прекратят рекламировать свои услуги по телефону без согласия граждан. В адрес компании выдано предписание прекратить данную рекламную деятельность.

В ближайшее время в Госдуму будет внесен законопроект, предусматривающий наказание за навязчивые рекламные звонки в виде штрафа до миллиона рублей. Об этом рассказал зампредседателя Госдумы Борис Чернышов. Закон предусматривает возможность устного отзыва предварительного согласия абонента или адресата от рекламы в процессе ее распространения, то есть во время телефонного разговора. В случае не исполнения рекламораспространителем требования абонента, будет наложен штраф до 150 тысяч рублей. «Повторное совершение административного правонарушения влечет наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч рублей до 100 тысяч рублей, на должностных лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, на юридических лиц — от 200 тысяч до 1 миллиона рублей», — агентство РИА Новости ознакомилось с текстом законопроекта. Ранее сообщалось, что антимонопольная служба ХМАО пригрозила компании «Ростелеком» штрафом в полмиллиона рублей, если ее сотрудники не прекратят рекламировать свои услуги по телефону без согласия граждан. В адрес компании выдано предписание прекратить данную рекламную деятельность.