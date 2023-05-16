16 мая 2023

Американский ведущий Моррис раскрыл, чем обернутся для Украины британские «уроки убийства»

Американский ведущий Моррис высмеял британские курсы для украинских танкистов
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Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО". Ленинградский филиал ФГУП "РосРАО". Сосновый Бор, радиация, хранение радиационных отходов
Моррис акцентировал внимание на снарядах с обедненным ураном Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американский журналист Клейтон Моррис прокомментировал видео, на котором британские инструкторы при обучении украинских танкистов показывают боеприпас, в составе которого находится радиоактивный элемент — обедненный уран. По его мнению, такие уроки обойдутся им в «уничтожение вашей страны [Украины]».

«Британская армия просто замечательная: «собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну», — отметил Моррис в эфире программы Redacted News, опубликованной на их Youtube-канале. На видео показан урок, где британский инструктор объясняет назначение разных снарядов. По словам ведущего, он заметил на одном из кадров танковый боеприпас с обедненным ураном.

Ранее URA.RU сообщало, что украинские танкисты закончили обучение по управлению британскими танками Challenger 2. Об их возвращении после военных курсов стало известно в конце марта, а уже с апреля их обещали отправить на фронт. При этом ранее один из плененных бойцов ВСУ рассказал, что бойцы из Украины, которые обучались в Великобритании, сдались после 20 минут боя в ДНР.

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Американский журналист Клейтон Моррис прокомментировал видео, на котором британские инструкторы при обучении украинских танкистов показывают боеприпас, в составе которого находится радиоактивный элемент — обедненный уран. По его мнению, такие уроки обойдутся им в «уничтожение вашей страны [Украины]». «Британская армия просто замечательная: «собирайтесь рядом, настало время для урока убийства. Давайте я покажу вам, как работает рак, как уничтожить вашу страну», — отметил Моррис в эфире программы Redacted News, опубликованной на их Youtube-канале. На видео показан урок, где британский инструктор объясняет назначение разных снарядов. По словам ведущего, он заметил на одном из кадров танковый боеприпас с обедненным ураном. Ранее URA.RU сообщало, что украинские танкисты закончили обучение по управлению британскими танками Challenger 2. Об их возвращении после военных курсов стало известно в конце марта, а уже с апреля их обещали отправить на фронт. При этом ранее один из плененных бойцов ВСУ рассказал, что бойцы из Украины, которые обучались в Великобритании, сдались после 20 минут боя в ДНР.
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