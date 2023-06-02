В США рассказали, как Байден может уничтожить НАТО

19FortyFive: если Байден передаст Турции F-16 ради Швеции — это подорвет НАТО изнутри
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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Президент США Джо Байден может подорвать сплоченность НАТО изнутри, пишет Майкл Рубин Фото:

Президент США Джо Байден рискует подорвать единство НАТО, если передаст Турции истребители F-16 ради вступления Швеции в альянс. Анкара ввела право вето на вступление Стокгольма в Североатлантический альянс. Об этом пишет обозреватель Майкл Рубин.

«Стремление Вашингтона продолжать торговаться с Турцией по поводу Швеции — огромная ошибка. В лучшем случае передача истребителей F-16 Турции в обмен на то, что турецкий глава Реджеп Эрдоган отменит свое вето в отношении Швеции, станет пирровой победой (победа, достигнутая высокой ценой — прим. URA.RU) <…> и подорвет сплоченность стран НАТО», — подчеркивает Майкл Рубин в материале для 19FortyFive. По его словам, остальные члены альянса в дальнейшем тоже будут манипулировать правом голоса для своей выгоды.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уверял, что Швеция станет членом НАТО 11—12 июля. Швеция подали заявку на вступление в альянс в 2022 году. Единственным препятствием для Стокгольма стала позиция Турции, которая выступает против ее вступления в НАТО. Альянс готов принимать новых членов, пишет «Национальная служба новостей». Ближневосточные эксперты были уверены, что Швеция вступит в НАТО после выборов в Турции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Президент США Джо Байден рискует подорвать единство НАТО, если передаст Турции истребители F-16 ради вступления Швеции в альянс. Анкара ввела право вето на вступление Стокгольма в Североатлантический альянс. Об этом пишет обозреватель Майкл Рубин. «Стремление Вашингтона продолжать торговаться с Турцией по поводу Швеции — огромная ошибка. В лучшем случае передача истребителей F-16 Турции в обмен на то, что турецкий глава Реджеп Эрдоган отменит свое вето в отношении Швеции, станет пирровой победой (победа, достигнутая высокой ценой — прим. URA.RU) <…> и подорвет сплоченность стран НАТО», — подчеркивает Майкл Рубин в материале для 19FortyFive. По его словам, остальные члены альянса в дальнейшем тоже будут манипулировать правом голоса для своей выгоды. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен уверял, что Швеция станет членом НАТО 11—12 июля. Швеция подали заявку на вступление в альянс в 2022 году. Единственным препятствием для Стокгольма стала позиция Турции, которая выступает против ее вступления в НАТО. Альянс готов принимать новых членов, пишет «Национальная служба новостей». Ближневосточные эксперты были уверены, что Швеция вступит в НАТО после выборов в Турции, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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