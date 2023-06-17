17 июня 2023

The New York Times выяснила вероятную причину разрушения Каховской ГЭС

Инженер-геотехник Уэст: плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за взрыва изнутри
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Затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Херсонская область, гэс, наводнение, каховская гэс
Для разрушения плотины требуется мощный взрыв, заявил Уэст Фото:
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Вероятной причиной обрушения Каховской ГЭС в Херсонской области была активация взрывчатки, которую можно было разместить в проходе техобслуживания или галерее. Об этом заявил инженер-геотехник и эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений Майкл Уэст.

«Если ваша цель состоит в том, чтобы разрушить саму плотину, потребуется мощный взрыв. Галерея — идеальное место для установки этого заряда взрывчатки», — передает слова Уэста The New York Times. Уточняется, что такие выводы можно сделать, проанализировав спутниковые и сейсмические данные о взрывах в районе обрушения.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. После взрыва президент РФ Владимир Путин заявил. что Россия не участвовала в подрыве Каховской ГЭС, потому что не заинтересована в этом. На данный момент известно, что жертвами ЧП стали 25 человек. По данным Роспотребнадзора, в результате подрыва отклонений от нормы в пробах морской воды не зафиксировано, пишет RT.

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Вероятной причиной обрушения Каховской ГЭС в Херсонской области была активация взрывчатки, которую можно было разместить в проходе техобслуживания или галерее. Об этом заявил инженер-геотехник и эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений Майкл Уэст. «Если ваша цель состоит в том, чтобы разрушить саму плотину, потребуется мощный взрыв. Галерея — идеальное место для установки этого заряда взрывчатки», — передает слова Уэста The New York Times. Уточняется, что такие выводы можно сделать, проанализировав спутниковые и сейсмические данные о взрывах в районе обрушения. Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. После взрыва президент РФ Владимир Путин заявил. что Россия не участвовала в подрыве Каховской ГЭС, потому что не заинтересована в этом. На данный момент известно, что жертвами ЧП стали 25 человек. По данным Роспотребнадзора, в результате подрыва отклонений от нормы в пробах морской воды не зафиксировано, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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