The New York Times выяснила вероятную причину разрушения Каховской ГЭС

Вероятной причиной обрушения Каховской ГЭС в Херсонской области была активация взрывчатки, которую можно было разместить в проходе техобслуживания или галерее. Об этом заявил инженер-геотехник и эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений Майкл Уэст.
«Если ваша цель состоит в том, чтобы разрушить саму плотину, потребуется мощный взрыв. Галерея — идеальное место для установки этого заряда взрывчатки», — передает слова Уэста The New York Times. Уточняется, что такие выводы можно сделать, проанализировав спутниковые и сейсмические данные о взрывах в районе обрушения.
Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. После взрыва президент РФ Владимир Путин заявил. что Россия не участвовала в подрыве Каховской ГЭС, потому что не заинтересована в этом. На данный момент известно, что жертвами ЧП стали 25 человек. По данным Роспотребнадзора, в результате подрыва отклонений от нормы в пробах морской воды не зафиксировано, пишет RT.
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