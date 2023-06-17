The New York Times выяснила вероятную причину разрушения Каховской ГЭС

Инженер-геотехник Уэст: плотина Каховской ГЭС разрушилась из-за взрыва изнутри

17 июня 2023 в 23:19 Размер текста - 17 +

Для разрушения плотины требуется мощный взрыв, заявил Уэст Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Вероятной причиной обрушения Каховской ГЭС в Херсонской области была активация взрывчатки, которую можно было разместить в проходе техобслуживания или галерее. Об этом заявил инженер-геотехник и эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений Майкл Уэст. «Если ваша цель состоит в том, чтобы разрушить саму плотину, потребуется мощный взрыв. Галерея — идеальное место для установки этого заряда взрывчатки», — передает слова Уэста The New York Times. Уточняется, что такие выводы можно сделать, проанализировав спутниковые и сейсмические данные о взрывах в районе обрушения. Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. После взрыва президент РФ Владимир Путин заявил. что Россия не участвовала в подрыве Каховской ГЭС, потому что не заинтересована в этом. На данный момент известно, что жертвами ЧП стали 25 человек. По данным Роспотребнадзора, в результате подрыва отклонений от нормы в пробах морской воды не зафиксировано, пишет RT.

Вероятной причиной обрушения Каховской ГЭС в Херсонской области была активация взрывчатки, которую можно было разместить в проходе техобслуживания или галерее. Об этом заявил инженер-геотехник и эксперт по безопасности плотин и анализу разрушений Майкл Уэст. «Если ваша цель состоит в том, чтобы разрушить саму плотину, потребуется мощный взрыв. Галерея — идеальное место для установки этого заряда взрывчатки», — передает слова Уэста The New York Times. Уточняется, что такие выводы можно сделать, проанализировав спутниковые и сейсмические данные о взрывах в районе обрушения. Разрушение Каховской ГЭС произошло в ночь на 6 июня. После взрыва президент РФ Владимир Путин заявил. что Россия не участвовала в подрыве Каховской ГЭС, потому что не заинтересована в этом. На данный момент известно, что жертвами ЧП стали 25 человек. По данным Роспотребнадзора, в результате подрыва отклонений от нормы в пробах морской воды не зафиксировано, пишет RT.