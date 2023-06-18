Президент Финляндии призвал Запад опасаться сближения РФ с развивающимися странами

Сближение России с развивающимися странами опасно для Запада. С таким заявлением выступил президент Финляндии Саули Ниинисте. Финский лидер отдельно отметил группу БРИКС, которая, по его словам, является «своего рода противодействием Западу».
«Насколько нам известно, 19 стран уже выразили заинтересованность во вступлении в группу. Если это произойдет, то она может представлять более половины населения мира», — сказал Саули Ниинисте, передает издание
Ранее стало известно, что Финляндия официально вступила в НАТО. По мнению политологов, страна таким образом намерена нарастить военный потенциал. Также сообщалось, что президент России Владимир Путин предостерегал Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета.
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