На Западе раскрыли «дьявольский» план США по уничтожению России

Global Research: США планировали уничтожить Россию с окончания Второй мировой

20 октября 2022 в 08:25 Размер текста - 17 +

США планировали уничтожить Россию ради получения господства среди наций мира, сообщают СМИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Соединенные Штаты Америки планировали уничтожить Россию с момента окончания Второй мировой войны. Статью об этом подготовил автор канадского издания Global Research Чайтанья Дэве. По его мнению, госпереворот 2014 года на Украине входил в антироссийский план США. «Хотя Россия не причинила Соединенным Штатам никакого вреда, США планировали уничтожить Россию с момента окончания Второй мировой войны», — говорится в статье. По мнению автора, США и европейские страны рассматривают Россию, так же как и Адольф Гитлер в 1941 году, как обширную арену для грабежа. «Эти империалистические страны стремятся спровоцировать распад России. Тогда США будут безраздельно господствовать среди наций мира. Это дьявольский план правительства США», — отметил Дэве. План по уничтожению России включал в себя государственный переворот с целью установления антироссийского правительства на Украине, планировавшийся с июня 2011 года. «Идея этого переворота заключалась в том, чтобы сделать Украину антироссийской, чтобы ее можно было принять в НАТО. Главная цель захвата Украины состояла в том, чтобы разместить американские ядерные ракеты на границе России с Украиной, всего в 5 минутах полета от Москвы. Идея заключается в том, что если это будет сделано так быстро, то российская система управления и контроля будет превентивно уничтожена до того, как РФ сможет применить ответное оружие», — объяснил автор. Дэве уверен, что США рассчитывали нейтрализовать Россию для того, чтобы в последствие страна подчинялась гегемонии Штатов. «Россия была бы вынуждена стать вассальным государством Соединенных Штатов, как Великобритания и другие западноевропейские страны, и тогда ее огромные ресурсы стали бы доступны западным державам для использования и получения прибыли», — заключил он. Ранее агентство Life сообщало, что США на Украине приводят в действие план ЦРУ 1957 года под названием «Украина. Факторы сопротивления и зоны действий специальных сил». Как отмечают авторы, этот план рассматривал возможность начала антисоветского восстания на территории УССР.

Соединенные Штаты Америки планировали уничтожить Россию с момента окончания Второй мировой войны. Статью об этом подготовил автор канадского издания Global Research Чайтанья Дэве. По его мнению, госпереворот 2014 года на Украине входил в антироссийский план США. «Хотя Россия не причинила Соединенным Штатам никакого вреда, США планировали уничтожить Россию с момента окончания Второй мировой войны», — говорится в статье. По мнению автора, США и европейские страны рассматривают Россию, так же как и Адольф Гитлер в 1941 году, как обширную арену для грабежа. «Эти империалистические страны стремятся спровоцировать распад России. Тогда США будут безраздельно господствовать среди наций мира. Это дьявольский план правительства США», — отметил Дэве. План по уничтожению России включал в себя государственный переворот с целью установления антироссийского правительства на Украине, планировавшийся с июня 2011 года. «Идея этого переворота заключалась в том, чтобы сделать Украину антироссийской, чтобы ее можно было принять в НАТО. Главная цель захвата Украины состояла в том, чтобы разместить американские ядерные ракеты на границе России с Украиной, всего в 5 минутах полета от Москвы. Идея заключается в том, что если это будет сделано так быстро, то российская система управления и контроля будет превентивно уничтожена до того, как РФ сможет применить ответное оружие», — объяснил автор. Дэве уверен, что США рассчитывали нейтрализовать Россию для того, чтобы в последствие страна подчинялась гегемонии Штатов. «Россия была бы вынуждена стать вассальным государством Соединенных Штатов, как Великобритания и другие западноевропейские страны, и тогда ее огромные ресурсы стали бы доступны западным державам для использования и получения прибыли», — заключил он. Ранее агентство Life сообщало, что США на Украине приводят в действие план ЦРУ 1957 года под названием «Украина. Факторы сопротивления и зоны действий специальных сил». Как отмечают авторы, этот план рассматривал возможность начала антисоветского восстания на территории УССР.