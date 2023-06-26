В Калининградской области подняли в воздух истребители

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Пермь, сокол, ввс россии, миг 31, 774 полк, миг - 31, самолет истребитель
Над Балтикой взлетели российские истребители Фото:

Балтийский флот начал проведение летно-тактических учений истребительной авиации в Калининградской области. Более десяти истребителей Су-27 задействованы в учениях, как сообщила пресс-служба флота.

«Летно-тактические учения истребительной авиации Балтийского флота начались в Калининградской области. Задействовано свыше десяти истребителей Су-27», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что основной целью учений является проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач, а также в практической отработке новых тактических приемов и способов действий, используя полный потенциал боевых возможностей авиационной техники.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Балтийский флот начал проведение летно-тактических учений истребительной авиации в Калининградской области. Более десяти истребителей Су-27 задействованы в учениях, как сообщила пресс-служба флота. «Летно-тактические учения истребительной авиации Балтийского флота начались в Калининградской области. Задействовано свыше десяти истребителей Су-27», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что основной целью учений является проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач, а также в практической отработке новых тактических приемов и способов действий, используя полный потенциал боевых возможностей авиационной техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...