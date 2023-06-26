В Калининградской области подняли в воздух истребители

Балтийский флот начал проведение летно-тактических учений истребительной авиации в Калининградской области. Более десяти истребителей Су-27 задействованы в учениях, как сообщила пресс-служба флота.
«Летно-тактические учения истребительной авиации Балтийского флота начались в Калининградской области. Задействовано свыше десяти истребителей Су-27», — передает сообщение пресс-службы ТАСС. Там добавили, что основной целью учений является проверка готовности летного состава к выполнению боевых и специальных задач, а также в практической отработке новых тактических приемов и способов действий, используя полный потенциал боевых возможностей авиационной техники.
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