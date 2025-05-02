Один из богатейших людей Норвегии попал в смертельную аварию в Польше

Один из богатейших людей в Норвегии Вигнер Олайсен погиб в ДТП
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Автомобиль марки «Ягуар», в котором Олайсен ехал по дороге, врезался в дерево
Автомобиль марки «Ягуар», в котором Олайсен ехал по дороге, врезался в дерево Фото:

Один из богатейших предпринимателей Норвегии, магнат рыбной промышленности Вигнер Линдал Олайсен погиб в автомобильной аварии на территории Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. Трагедия произошла на трассе между населенными пунктами Гора Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве.

«Один из самых богатых норвежцев, магнат норвежской рыбной промышленности Олайсен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше», — говорится в сообщении RMF FM. Представители польской полиции подтвердили гибель двух человек в результате аварии автомобиля Jaguar, однако официально имена погибших пока не называются. По данным радиостанции, автомобиль, в котором находился Олайсен, по неустановленной причине выехал с дороги и врезался в дерево.

Вигнер Линдал Олайсен был совладельцем компании Nova Sea, специализирующейся на выращивании и переработке лосося. В начале 2025 года он продал свою долю крупнейшему мировому производителю лосося — норвежскому концерну Mowi, получив за сделку около 750 миллионов долларов. Компания Nova Sea была основана его отцом в 1972 году и долгое время считалась одной из ведущих на рынке.

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Один из богатейших предпринимателей Норвегии, магнат рыбной промышленности Вигнер Линдал Олайсен погиб в автомобильной аварии на территории Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. Трагедия произошла на трассе между населенными пунктами Гора Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве. «Один из самых богатых норвежцев, магнат норвежской рыбной промышленности Олайсен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше», — говорится в сообщении RMF FM. Представители польской полиции подтвердили гибель двух человек в результате аварии автомобиля Jaguar, однако официально имена погибших пока не называются. По данным радиостанции, автомобиль, в котором находился Олайсен, по неустановленной причине выехал с дороги и врезался в дерево. Вигнер Линдал Олайсен был совладельцем компании Nova Sea, специализирующейся на выращивании и переработке лосося. В начале 2025 года он продал свою долю крупнейшему мировому производителю лосося — норвежскому концерну Mowi, получив за сделку около 750 миллионов долларов. Компания Nova Sea была основана его отцом в 1972 году и долгое время считалась одной из ведущих на рынке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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