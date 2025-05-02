Один из богатейших людей Норвегии попал в смертельную аварию в Польше

Один из богатейших предпринимателей Норвегии, магнат рыбной промышленности Вигнер Линдал Олайсен погиб в автомобильной аварии на территории Польши. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. Трагедия произошла на трассе между населенными пунктами Гора Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве.
«Один из самых богатых норвежцев, магнат норвежской рыбной промышленности Олайсен погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше», — говорится в сообщении RMF FM. Представители польской полиции подтвердили гибель двух человек в результате аварии автомобиля Jaguar, однако официально имена погибших пока не называются. По данным радиостанции, автомобиль, в котором находился Олайсен, по неустановленной причине выехал с дороги и врезался в дерево.
Вигнер Линдал Олайсен был совладельцем компании Nova Sea, специализирующейся на выращивании и переработке лосося. В начале 2025 года он продал свою долю крупнейшему мировому производителю лосося — норвежскому концерну Mowi, получив за сделку около 750 миллионов долларов. Компания Nova Sea была основана его отцом в 1972 году и долгое время считалась одной из ведущих на рынке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.