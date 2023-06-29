Грета Тунберг приехала к Зеленскому

29 июня 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Грета Тунберг обсуждала с Владимиром Зеленским экологию на Украине Фото: официальный сайт президента Украины Экоактивистка Грета Тунберг приехала к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить экологические последствия разрушения Каховской ГЭС. Поездка была организована в рамках встречи с международной рабочей группой по экологии. Об этом сообщает офис президента Украины. «Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами международной рабочей группы по поводу экологических последствий боевых действий: <…> президентом Ирландии в 1990—1997 годах Мэри Робинсон и активисткой Гретой Тунберг», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте офиса Зеленского. Грета Тунберг — шведская экологическая активистка. На данный момент ей 20 лет. В подростковом возрасте она бросила школу в знак протеста против якобы безразличия политиков на глобальное потепление. Дамба Каховской ГЭС в Херсонской области была разрушена в начале июня Украиной. Общее число погибших от прорыва достигло 48 человек. 12 июня на территории начали обеззараживать местность после схода воды. Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня заявил, что страна лишилась миллиона гектаров сельхозземель из-за ЧП. Врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что нижняя часть Днепра находится в состоянии экологической катастрофы.

Экоактивистка Грета Тунберг приехала к президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы обсудить экологические последствия разрушения Каховской ГЭС. Поездка была организована в рамках встречи с международной рабочей группой по экологии. Об этом сообщает офис президента Украины. «Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членами международной рабочей группы по поводу экологических последствий боевых действий: <…> президентом Ирландии в 1990—1997 годах Мэри Робинсон и активисткой Гретой Тунберг», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте офиса Зеленского. Грета Тунберг — шведская экологическая активистка. На данный момент ей 20 лет. В подростковом возрасте она бросила школу в знак протеста против якобы безразличия политиков на глобальное потепление. Дамба Каховской ГЭС в Херсонской области была разрушена в начале июня Украиной. Общее число погибших от прорыва достигло 48 человек. 12 июня на территории начали обеззараживать местность после схода воды. Замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Головня заявил, что страна лишилась миллиона гектаров сельхозземель из-за ЧП. Врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что нижняя часть Днепра находится в состоянии экологической катастрофы.