Сальдо заявил о начале экологической катастрофы из-за разрушения Каховской ГЭС

22 июня 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Зараженная вода выносится в Черное море и идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии, заявил Сальдо Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Нижняя часть Днепра находится в состоянии экологической катастрофы из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, отметив, что зараженная вода выносится в Черное море и идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. «По сути нижняя часть Днепра находится в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые не разбираются и хватают ту рыбу, которая задохнулась, и дальше ее несут. Все, что сейчас в реке Днепр есть, сейчас попадает в воду и выносится в Черное море. А дальше по карте течения идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. Рука человека и голова, который отдал приказ добить русскую ГЭС, она обогрена кровью на тысячи лет вперед, за это придется ответить», — рассказал Сальдо в эфире радио «Таврия». После ЧП на Каховской ГЭС войска радиационной, химической и биологической защиты и сотрудники МЧС проводят работу по обеззараживанию территорий. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов пояснил, что специалисты пытаются н допустить распространения инфекций, передает телеканал 360. О возможной экологической катастрофе в регионе также заявлял крымский гидрогеолог Владимир Хмиляр. По его мнению, вода, ушедшая из водохранилища, может спровоцировать движение вод, содержащих металлы.

Нижняя часть Днепра находится в состоянии экологической катастрофы из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, отметив, что зараженная вода выносится в Черное море и идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. «По сути нижняя часть Днепра находится в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые не разбираются и хватают ту рыбу, которая задохнулась, и дальше ее несут. Все, что сейчас в реке Днепр есть, сейчас попадает в воду и выносится в Черное море. А дальше по карте течения идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. Рука человека и голова, который отдал приказ добить русскую ГЭС, она обогрена кровью на тысячи лет вперед, за это придется ответить», — рассказал Сальдо в эфире радио «Таврия». После ЧП на Каховской ГЭС войска радиационной, химической и биологической защиты и сотрудники МЧС проводят работу по обеззараживанию территорий. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов пояснил, что специалисты пытаются н допустить распространения инфекций, передает телеканал 360. О возможной экологической катастрофе в регионе также заявлял крымский гидрогеолог Владимир Хмиляр. По его мнению, вода, ушедшая из водохранилища, может спровоцировать движение вод, содержащих металлы.