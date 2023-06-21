21 июня 2023

Сальдо заявил о начале экологической катастрофы из-за разрушения Каховской ГЭС

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Затопления в Херсонской области после разрушения Каховской ГЭС. Херсонская область, гэс, наводнение, каховская гэс
Зараженная вода выносится в Черное море и идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии, заявил Сальдо Фото:
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Нижняя часть Днепра находится в состоянии экологической катастрофы из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, отметив, что зараженная вода выносится в Черное море и идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии.

«По сути нижняя часть Днепра находится в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые не разбираются и хватают ту рыбу, которая задохнулась, и дальше ее несут. Все, что сейчас в реке Днепр есть, сейчас попадает в воду и выносится в Черное море. А дальше по карте течения идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. Рука человека и голова, который отдал приказ добить русскую ГЭС, она обогрена кровью на тысячи лет вперед, за это придется ответить», — рассказал Сальдо в эфире радио «Таврия».

После ЧП на Каховской ГЭС войска радиационной, химической и биологической защиты и сотрудники МЧС проводят работу по обеззараживанию территорий. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов пояснил, что специалисты пытаются н допустить распространения инфекций, передает телеканал 360. О возможной экологической катастрофе в регионе также заявлял крымский гидрогеолог Владимир Хмиляр. По его мнению, вода, ушедшая из водохранилища, может спровоцировать движение вод, содержащих металлы.

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Нижняя часть Днепра находится в состоянии экологической катастрофы из-за разрушения Каховской ГЭС. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо, отметив, что зараженная вода выносится в Черное море и идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. «По сути нижняя часть Днепра находится в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые не разбираются и хватают ту рыбу, которая задохнулась, и дальше ее несут. Все, что сейчас в реке Днепр есть, сейчас попадает в воду и выносится в Черное море. А дальше по карте течения идет в сторону Одессы, Румынии, Болгарии. Рука человека и голова, который отдал приказ добить русскую ГЭС, она обогрена кровью на тысячи лет вперед, за это придется ответить», — рассказал Сальдо в эфире радио «Таврия». После ЧП на Каховской ГЭС войска радиационной, химической и биологической защиты и сотрудники МЧС проводят работу по обеззараживанию территорий. Генерал-лейтенант Игорь Кириллов пояснил, что специалисты пытаются н допустить распространения инфекций, передает телеканал 360. О возможной экологической катастрофе в регионе также заявлял крымский гидрогеолог Владимир Хмиляр. По его мнению, вода, ушедшая из водохранилища, может спровоцировать движение вод, содержащих металлы.
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