ФСБ задержала украинского агента, подорвавшего ж/д пути в Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Симферополе задержала россиянина, который по заданию украинских спецслужб совершил подрыв железнодорожных путей в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении службы безопасности. Комментарий ведомства передает ТАСС.
По данным ФСБ, уроженец Симферополя в 2022 году в Одессе был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Украины. Диверсант признался в сотрудничестве с Киевом и совершении теракта.
Ранее СМИ сообщали о подрыве ж/д путей в Крыму. В результате происшествия была повреждена часть железнодорожного полотна в 12 километрах от станции «Симферополь». Из-за этого было задержано движение поездов.
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