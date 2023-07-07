ФСБ задержала украинского агента, подорвавшего ж/д пути в Крыму

07 июля 2023 в 11:55 Размер текста - 17 +

ФСБ задержали россиянина, устроившего теракт по заданию украинской разведки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Симферополе задержала россиянина, который по заданию украинских спецслужб совершил подрыв железнодорожных путей в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении службы безопасности. Комментарий ведомства передает ТАСС. По данным ФСБ, уроженец Симферополя в 2022 году в Одессе был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Украины. Диверсант признался в сотрудничестве с Киевом и совершении теракта. Ранее СМИ сообщали о подрыве ж/д путей в Крыму. В результате происшествия была повреждена часть железнодорожного полотна в 12 километрах от станции «Симферополь». Из-за этого было задержано движение поездов.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) в Симферополе задержала россиянина, который по заданию украинских спецслужб совершил подрыв железнодорожных путей в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «ФСБ пресечена противоправная деятельность гражданина России 1998 года рождения, причастного к совершению диверсионно-террористического акта на объекте железнодорожного транспорта Республики Крым по заданию украинских спецслужб», — говорится в сообщении службы безопасности. Комментарий ведомства передает ТАСС. По данным ФСБ, уроженец Симферополя в 2022 году в Одессе был завербован сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Украины. Диверсант признался в сотрудничестве с Киевом и совершении теракта. Ранее СМИ сообщали о подрыве ж/д путей в Крыму. В результате происшествия была повреждена часть железнодорожного полотна в 12 километрах от станции «Симферополь». Из-за этого было задержано движение поездов.