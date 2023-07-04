ФСБ задержала жителя ЛНР, шпионившего в пользу ВСУ. Видео 04 июля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 + ФСБ задержала жителя ЛНР, который работал на Украину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Житель ЛНР, который имеет украинское гражданство, был задержан сотрудниками ФСБ. Он подозревается в шпионаже против России. Об этом сообщили в ФСБ России. «Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, гражданина Украины, мужчина подозревается в шпионаже. С 2022 года он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР», — передает РИА Новости заявление ведомства. Задержанный заявил, что действовал осознано. Он признался в совершении преступления. Житель ЛНР, который имеет украинское гражданство, был задержан сотрудниками ФСБ. Он подозревается в шпионаже против России. Об этом сообщили в ФСБ России. «Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, гражданина Украины, мужчина подозревается в шпионаже. С 2022 года он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР», — передает РИА Новости заявление ведомства. Задержанный заявил, что действовал осознано. Он признался в совершении преступления. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям