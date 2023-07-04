ФСБ задержала жителя ЛНР, шпионившего в пользу ВСУ. Видео

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День Победы. Челябинск, фсб
ФСБ задержала жителя ЛНР, который работал на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Житель ЛНР, который имеет украинское гражданство, был задержан сотрудниками ФСБ. Он подозревается в шпионаже против России. Об этом сообщили в ФСБ России.

«Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, гражданина Украины, мужчина подозревается в шпионаже. С 2022 года он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР», — передает РИА Новости заявление ведомства.

Задержанный заявил, что действовал осознано. Он признался в совершении преступления.

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Житель ЛНР, который имеет украинское гражданство, был задержан сотрудниками ФСБ. Он подозревается в шпионаже против России. Об этом сообщили в ФСБ России. «Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, гражданина Украины, мужчина подозревается в шпионаже. С 2022 года он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР», — передает РИА Новости заявление ведомства. Задержанный заявил, что действовал осознано. Он признался в совершении преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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