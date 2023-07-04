ФСБ задержала жителя ЛНР, который работал на Украину
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Житель ЛНР, который имеет украинское гражданство, был задержан сотрудниками ФСБ. Он подозревается в шпионаже против России. Об этом сообщили в ФСБ России.
«Сотрудники ФСБ задержали жителя ЛНР, гражданина Украины, мужчина подозревается в шпионаже. С 2022 года он собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР», — передает РИА Новости заявление ведомства.
Задержанный заявил, что действовал осознано. Он признался в совершении преступления.
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