ВСУ обстреляли Донецк в Ростовской области

ВСУ выпустили ракету по Донецку в Ростовской области

09 июля 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Над Ростовской областью сработали системы ПВО Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Над Ростовской областью днем 9 июля сработали системы ПВО. Как сообщил глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев, жертв среди населения нет. «После отработки ПВО есть разлет больших и небольших осколков на территории Донецка. Жертв нет, есть технические повреждения. Они незначительные — это повреждение кровли», — сообщил Роман Кураев в своем telegram-канале . Он уточнил, что в настоящее время осуществляется объезд улиц и изъятие упавших осколков. Власти фиксируют повреждения. Их устранения начнется в понедельник. Жителей Донецка просят обращаться в ЕДДС или дежурную часть полиции при обнаружении осколков и других подозрительных предметов. Обновлено в 13:36 по мск. Губернатор региона Василий Голубеву в своем telegram-канале сообщил, что ПВО сбила украинскую ракету Каменском и Донецком. Ущерб уточняется. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли российскую территорию из новой гаубицы «Богдан». Под обстрел попал поселок в Белгородской области.

Над Ростовской областью днем 9 июля сработали системы ПВО. Как сообщил глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев, жертв среди населения нет. «После отработки ПВО есть разлет больших и небольших осколков на территории Донецка. Жертв нет, есть технические повреждения. Они незначительные — это повреждение кровли», — сообщил Роман Кураев в своем telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время осуществляется объезд улиц и изъятие упавших осколков. Власти фиксируют повреждения. Их устранения начнется в понедельник. Жителей Донецка просят обращаться в ЕДДС или дежурную часть полиции при обнаружении осколков и других подозрительных предметов. Обновлено в 13:36 по мск. Губернатор региона Василий Голубеву в своем telegram-канале сообщил, что ПВО сбила украинскую ракету Каменском и Донецком. Ущерб уточняется. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли российскую территорию из новой гаубицы «Богдан». Под обстрел попал поселок в Белгородской области.