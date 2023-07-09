ВСУ обстреляли Донецк в Ростовской области

Над Ростовской областью днем 9 июля сработали системы ПВО. Как сообщил глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев, жертв среди населения нет.
«После отработки ПВО есть разлет больших и небольших осколков на территории Донецка. Жертв нет, есть технические повреждения. Они незначительные — это повреждение кровли», — сообщил Роман Кураев в своем
Он уточнил, что в настоящее время осуществляется объезд улиц и изъятие упавших осколков. Власти фиксируют повреждения. Их устранения начнется в понедельник. Жителей Донецка просят обращаться в ЕДДС или дежурную часть полиции при обнаружении осколков и других подозрительных предметов.
Обновлено в 13:36 по мск. Губернатор региона Василий Голубеву в своем telegram-канале сообщил, что ПВО сбила украинскую ракету Каменском и Донецком. Ущерб уточняется.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли российскую территорию из новой гаубицы «Богдан». Под обстрел попал поселок в Белгородской области.
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