ВСУ обстреляли Донецк в Ростовской области

ВСУ выпустили ракету по Донецку в Ростовской области
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Над Ростовской областью сработали системы ПВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Над Ростовской областью днем 9 июля сработали системы ПВО. Как сообщил глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев, жертв среди населения нет.

«После отработки ПВО есть разлет больших и небольших осколков на территории Донецка. Жертв нет, есть технические повреждения. Они незначительные — это повреждение кровли», — сообщил Роман Кураев в своем telegram-канале.

Он уточнил, что в настоящее время осуществляется объезд улиц и изъятие упавших осколков. Власти фиксируют повреждения. Их устранения начнется в понедельник. Жителей Донецка просят обращаться в ЕДДС или дежурную часть полиции при обнаружении осколков и других подозрительных предметов.

Обновлено в 13:36 по мск. Губернатор региона Василий Голубеву в своем telegram-канале сообщил, что ПВО сбила украинскую ракету Каменском и Донецком. Ущерб уточняется.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли российскую территорию из новой гаубицы «Богдан». Под обстрел попал поселок в Белгородской области.

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Над Ростовской областью днем 9 июля сработали системы ПВО. Как сообщил глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев, жертв среди населения нет. «После отработки ПВО есть разлет больших и небольших осколков на территории Донецка. Жертв нет, есть технические повреждения. Они незначительные — это повреждение кровли», — сообщил Роман Кураев в своем telegram-канале. Он уточнил, что в настоящее время осуществляется объезд улиц и изъятие упавших осколков. Власти фиксируют повреждения. Их устранения начнется в понедельник. Жителей Донецка просят обращаться в ЕДДС или дежурную часть полиции при обнаружении осколков и других подозрительных предметов. Обновлено в 13:36 по мск. Губернатор региона Василий Голубеву в своем telegram-канале сообщил, что ПВО сбила украинскую ракету Каменском и Донецком. Ущерб уточняется. Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли российскую территорию из новой гаубицы «Богдан». Под обстрел попал поселок в Белгородской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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