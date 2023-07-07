Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые обстреляли российскую территорию из новой гаубицы «Богдан». Обстрел проводился при помощи американских снарядов Excalibur увеличенной дальности. Об этом сообщает Shot.
«Не менее пяти американских снарядов Excalibur прилетело по поселку в Белгородском районе. <…> Украинцы стреляют ими из своих самоходных гаубиц „Богдана“. Повреждены девять частных домов, один многоквартирный и две машины», — передают авторы канала, ссылаясь на свой источник. Отмечается, что в ходе атаки никто не пострадал. Пострадавшая территория находится в 30 километрах от украинской границы.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
M982 Excalibur — это управляемые артиллерийские снаряды. Ранее сообщалось, что российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) могут успешно сбивать такие снаряды. Украина неоднократно атаковало приграничные территории.
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