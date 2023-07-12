После мятежа Пригожина в сети расходится постановочное видеообращение к Путину

Власти Ростова-на-Дону разоблачили фейковое обращение семьи якобы погибшего из-за мятежа Пригожина

12 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Родственники погибших гражданских не обращались за выплатами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В украинских telegram-каналах распространилось обращение двух женщин к президенту РФ Владимиру Путину, которые просят помощи в получении материальных выплат. По их словам, они вдова и мать жителя Ростова, якобы погибшего на трассе М-4 Дон из-за артиллерийского обстрела по колонне ЧВК «Вагнер» 24 июня. Однако корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии Ростова-на-Дону опровергли факт подобных обращений. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. Женщины утверждают, что им не удалось получить выплаты и они вынуждены обратиться к президенту. «Почему государству на нас наплевать? Разберитесь, Владимир Владимирович», — восклицают они в ролике, растиражированным прокиевскими пропагандистскими пабликами. В видео они не сообщают данных, которые могут точно удостоверить их личность, а их говор напоминает украинский. При этом российские официальные ведомства и СМИ не сообщали о гибели гражданских в результате взрывов на трассе М-4. Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова подтвердила журналисту URA.RU, что подобных обращений от родственников якобы погибших граждан не зафиксировано. В пресс-службе губернатора Ростовской области агентству не прокомментировали ситуацию по телефону. До регионального министерства труда и социального развития на момент выхода публикации не удалось дозвониться. В ночь с 23 по 24 июня создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в якобы нанесенном ракетном ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли его заявление. После этого глава частной армии заявил, что будет наступать на позиции Минобороны вглубь России. Урегулировать конфликт помог президент Беларуси Александр Лукашенко. Стороны договорились о том, что Пригожин отведет свою армию обратно на фронт, а сам уедет на территорию Беларуси. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В украинских telegram-каналах распространилось обращение двух женщин к президенту РФ Владимиру Путину, которые просят помощи в получении материальных выплат. По их словам, они вдова и мать жителя Ростова, якобы погибшего на трассе М-4 Дон из-за артиллерийского обстрела по колонне ЧВК «Вагнер» 24 июня. Однако корреспонденту URA.RU в пресс-службе мэрии Ростова-на-Дону опровергли факт подобных обращений. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. Женщины утверждают, что им не удалось получить выплаты и они вынуждены обратиться к президенту. «Почему государству на нас наплевать? Разберитесь, Владимир Владимирович», — восклицают они в ролике, растиражированным прокиевскими пропагандистскими пабликами. В видео они не сообщают данных, которые могут точно удостоверить их личность, а их говор напоминает украинский. При этом российские официальные ведомства и СМИ не сообщали о гибели гражданских в результате взрывов на трассе М-4. Начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова подтвердила журналисту URA.RU, что подобных обращений от родственников якобы погибших граждан не зафиксировано. В пресс-службе губернатора Ростовской области агентству не прокомментировали ситуацию по телефону. До регионального министерства труда и социального развития на момент выхода публикации не удалось дозвониться. В ночь с 23 по 24 июня создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в якобы нанесенном ракетном ударе по позициям его бойцов. В ведомстве опровергли его заявление. После этого глава частной армии заявил, что будет наступать на позиции Минобороны вглубь России. Урегулировать конфликт помог президент Беларуси Александр Лукашенко. Стороны договорились о том, что Пригожин отведет свою армию обратно на фронт, а сам уедет на территорию Беларуси.