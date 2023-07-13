South China Morning Post: бойцы ЧВК «Вагнер» спасли китайских шахтеров от африканских боевиков

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Бойцы ЧВК «Вагнер» защитили китайских шахтеров от африканских боевиков Фото:

В Центральной Африке подразделения ЧВК «Вагнер» организовали эвакуацию китайских граждан в одной из шахт, чтобы спасти их от африканских боевиков. Об этом написали в издании South China Morning Post.

«ЧВК „Вагнер“ спасли и эвакуировали группу китайских шахтеров в Центральной Африке около двух недель назад», — написали в издании. В статье заявили, что бойцы частной компании получили разведданные о подготовке нападения боевиков на шахту в городе Бамбари. После этого к отряду «Вагнера» обратились из китайского посольства за помощью.

Уже на следующий день ЧВК прибыла в район, где находится шахта. Так бойцы нашли 12 рабочих, которые укрываются в джунглях и эвакуировали их в город Банги. По данным издания, дипведомства и госпредприятия из КНР нередко прибегают к помощи частных военных компаний.

ЧВК «Вагнер» была основана 1 мая 2014 года. По данным западной прессы, частная компания успела поучаствовать в боях в Судане, ЦАР, Ливии, Зимбабве, Анголе, Мадагаскаре, Гвинее, Гвинея-Бисау, Мозамбике, а также в Демократической республике Конго.

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В Центральной Африке подразделения ЧВК «Вагнер» организовали эвакуацию китайских граждан в одной из шахт, чтобы спасти их от африканских боевиков. Об этом написали в издании South China Morning Post. «ЧВК „Вагнер“ спасли и эвакуировали группу китайских шахтеров в Центральной Африке около двух недель назад», — написали в издании. В статье заявили, что бойцы частной компании получили разведданные о подготовке нападения боевиков на шахту в городе Бамбари. После этого к отряду «Вагнера» обратились из китайского посольства за помощью. Уже на следующий день ЧВК прибыла в район, где находится шахта. Так бойцы нашли 12 рабочих, которые укрываются в джунглях и эвакуировали их в город Банги. По данным издания, дипведомства и госпредприятия из КНР нередко прибегают к помощи частных военных компаний. ЧВК «Вагнер» была основана 1 мая 2014 года. По данным западной прессы, частная компания успела поучаствовать в боях в Судане, ЦАР, Ливии, Зимбабве, Анголе, Мадагаскаре, Гвинее, Гвинея-Бисау, Мозамбике, а также в Демократической республике Конго.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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