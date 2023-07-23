Mash сообщил о смертельной опасности в затопленном кипятком ТЦ Москвы 23 июля 2023 в 20:28 Размер текста - 17 + В ТЦ «Времена года» в Москве концентрация аммиака находится на уровне 5 мг на один кубометр, передает Mash Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ТЦ «Времена года» Москвы, где 22 июля произошел прорыв трубы с кипятком, концентрация аммиака находится на опасном для человека уровне. Об этом сообщает Mash. «Концентрация аммиака в ТЦ „Времена года“, где вчера из-за прорыва трубы погибли люди, находится на опасном для человека показателе — 5 мг на один кубический метр», — передают авторы в своем telegram-канале. Отмечается, что безопасная доза аммиака не должна превышать 0,04 м на один кубический метр. ЧП в торговом центре произошло 22 июля. Ранее telegram-канал Shot сообщал об 11 госпитализированных граждан. Также 55 людям потребовалась медицинская помощь. Всего в ходе происшествия в ТЦ «Времена года» известно о четырех погибших. В ТЦ «Времена года» Москвы, где 22 июля произошел прорыв трубы с кипятком, концентрация аммиака находится на опасном для человека уровне. Об этом сообщает Mash. «Концентрация аммиака в ТЦ „Времена года“, где вчера из-за прорыва трубы погибли люди, находится на опасном для человека показателе — 5 мг на один кубический метр», — передают авторы в своем telegram-канале. Отмечается, что безопасная доза аммиака не должна превышать 0,04 м на один кубический метр. ЧП в торговом центре произошло 22 июля. Ранее telegram-канал Shot сообщал об 11 госпитализированных граждан. Также 55 людям потребовалась медицинская помощь. Всего в ходе происшествия в ТЦ «Времена года» известно о четырех погибших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям