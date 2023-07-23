Mash сообщил о смертельной опасности в затопленном кипятком ТЦ Москвы

В ТЦ «Времена года» Москвы, где 22 июля произошел прорыв трубы с кипятком, концентрация аммиака находится на опасном для человека уровне. Об этом сообщает Mash.
«Концентрация аммиака в ТЦ „Времена года“, где вчера из-за прорыва трубы погибли люди, находится на опасном для человека показателе — 5 мг на один кубический метр», — передают авторы в своем telegram-канале. Отмечается, что безопасная доза аммиака не должна превышать 0,04 м на один кубический метр.
ЧП в торговом центре произошло 22 июля. Ранее telegram-канал Shot сообщал об 11 госпитализированных граждан. Также 55 людям потребовалась медицинская помощь. Всего в ходе происшествия в ТЦ «Времена года» известно о четырех погибших.
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