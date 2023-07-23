Mash сообщил о смертельной опасности в затопленном кипятком ТЦ Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытая зона фуд-корта. Курган, ограничительная лента, фуд зона, фуд корт закрыт, локдаун, трц рио
В ТЦ «Времена года» в Москве концентрация аммиака находится на уровне 5 мг на один кубометр, передает Mash Фото:

В ТЦ «Времена года» Москвы, где 22 июля произошел прорыв трубы с кипятком, концентрация аммиака находится на опасном для человека уровне. Об этом сообщает Mash.

«Концентрация аммиака в ТЦ „Времена года“, где вчера из-за прорыва трубы погибли люди, находится на опасном для человека показателе — 5 мг на один кубический метр», — передают авторы в своем telegram-канале. Отмечается, что безопасная доза аммиака не должна превышать 0,04 м на один кубический метр.

ЧП в торговом центре произошло 22 июля. Ранее telegram-канал Shot сообщал об 11 госпитализированных граждан. Также 55 людям потребовалась медицинская помощь. Всего в ходе происшествия в ТЦ «Времена года» известно о четырех погибших.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ТЦ «Времена года» Москвы, где 22 июля произошел прорыв трубы с кипятком, концентрация аммиака находится на опасном для человека уровне. Об этом сообщает Mash. «Концентрация аммиака в ТЦ „Времена года“, где вчера из-за прорыва трубы погибли люди, находится на опасном для человека показателе — 5 мг на один кубический метр», — передают авторы в своем telegram-канале. Отмечается, что безопасная доза аммиака не должна превышать 0,04 м на один кубический метр. ЧП в торговом центре произошло 22 июля. Ранее telegram-канал Shot сообщал об 11 госпитализированных граждан. Также 55 людям потребовалась медицинская помощь. Всего в ходе происшествия в ТЦ «Времена года» известно о четырех погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...