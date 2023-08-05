В Госдуме назвали позорищем размер МРОТ в России

05 августа 2023 в 17:04 Размер текста - 17 +

Работающие россияне должны получать достойную зарплату Фото: Алексей Гущин © URA.RU Минимальный размер оплаты труда 16 тысяч рублей является «позорищем» для российской экономики, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его мнению, работающих россиян необходимо обеспечить достойной зарплатой. «Наша задача — с одной стороны, обеспечить рентабельность бизнеса, а с другой стороны, обеспечить рост заработной платы для тех людей, которые действительно трудятся. У нас в стране недооцененная занятость. У нас МРОТ 16 тысяч — это позорище», — сказал Нилов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Минтруд России в июле представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ к 1 января 2024 года до 19 242 рублей. Президент России Владимир Путин говорил, что МРОТ к 2024 году должен вырасти на 18,5%.

Минимальный размер оплаты труда 16 тысяч рублей является «позорищем» для российской экономики, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов. По его мнению, работающих россиян необходимо обеспечить достойной зарплатой. «Наша задача — с одной стороны, обеспечить рентабельность бизнеса, а с другой стороны, обеспечить рост заработной платы для тех людей, которые действительно трудятся. У нас в стране недооцененная занятость. У нас МРОТ 16 тысяч — это позорище», — сказал Нилов в эфире радиостанции «Говорит Москва». Минтруд России в июле представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ к 1 января 2024 года до 19 242 рублей. Президент России Владимир Путин говорил, что МРОТ к 2024 году должен вырасти на 18,5%.