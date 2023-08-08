В Тобольске пройдет турнир для пожарных из ХМАО, ЯНАО, Тюмени и Челябинска

08 августа 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

Турнир пройдет 12 августа в Тобольске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) пройдет турнир «Пожарная тяга. Сибирский характер» для спасателей из ХМАО, ЯНАО, Челябинской и Тюменской областей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. «От спортивных состязаний до фаер-шоу: соревнования „Пожарная тяга. Сибирский характер“ — в Тобольске 12 августа. 30 сотрудников пожарных частей из Тюменской, Челябинской областей, Югры и Ямала померятся силами на Красной площади Тобольского кремля», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что для гостей турнира будет организована выставка пожарной техники. В качестве ведущего шоу выступит восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев. Турнир начнется 12 августа в 13:30. Ранее агентство писало о том, что спортсмены специального управления федеральной противопожарной службы № 6 города Лесного (Свердловская область) стали победителями всероссийских соревнований МЧС по пожарно-спасательному спорту. Соревнования прошли в городе Саров Нижегородской области.

В Тобольске (Тюменская область) пройдет турнир «Пожарная тяга. Сибирский характер» для спасателей из ХМАО, ЯНАО, Челябинской и Тюменской областей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. «От спортивных состязаний до фаер-шоу: соревнования „Пожарная тяга. Сибирский характер“ — в Тобольске 12 августа. 30 сотрудников пожарных частей из Тюменской, Челябинской областей, Югры и Ямала померятся силами на Красной площади Тобольского кремля», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что для гостей турнира будет организована выставка пожарной техники. В качестве ведущего шоу выступит восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев. Турнир начнется 12 августа в 13:30. Ранее агентство писало о том, что спортсмены специального управления федеральной противопожарной службы № 6 города Лесного (Свердловская область) стали победителями всероссийских соревнований МЧС по пожарно-спасательному спорту. Соревнования прошли в городе Саров Нижегородской области.