В Тобольске пройдет турнир для пожарных из ХМАО, ЯНАО, Тюмени и Челябинска

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Учения МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели, задымление, пожарные
Турнир пройдет 12 августа в Тобольске Фото:

В Тобольске (Тюменская область) пройдет турнир «Пожарная тяга. Сибирский характер» для спасателей из ХМАО, ЯНАО, Челябинской и Тюменской областей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства.

«От спортивных состязаний до фаер-шоу: соревнования „Пожарная тяга. Сибирский характер“ — в Тобольске 12 августа. 30 сотрудников пожарных частей из Тюменской, Челябинской областей, Югры и Ямала померятся силами на Красной площади Тобольского кремля», — указано в сообщении Инфоцентра.

Там добавили, что для гостей турнира будет организована выставка пожарной техники. В качестве ведущего шоу выступит восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев. Турнир начнется 12 августа в 13:30.

Ранее агентство писало о том, что спортсмены специального управления федеральной противопожарной службы № 6 города Лесного (Свердловская область) стали победителями всероссийских соревнований МЧС по пожарно-спасательному спорту. Соревнования прошли в городе Саров Нижегородской области.

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В Тобольске (Тюменская область) пройдет турнир «Пожарная тяга. Сибирский характер» для спасателей из ХМАО, ЯНАО, Челябинской и Тюменской областей. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра регионального правительства. «От спортивных состязаний до фаер-шоу: соревнования „Пожарная тяга. Сибирский характер“ — в Тобольске 12 августа. 30 сотрудников пожарных частей из Тюменской, Челябинской областей, Югры и Ямала померятся силами на Красной площади Тобольского кремля», — указано в сообщении Инфоцентра. Там добавили, что для гостей турнира будет организована выставка пожарной техники. В качестве ведущего шоу выступит восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике Михаил Кокляев. Турнир начнется 12 августа в 13:30. Ранее агентство писало о том, что спортсмены специального управления федеральной противопожарной службы № 6 города Лесного (Свердловская область) стали победителями всероссийских соревнований МЧС по пожарно-спасательному спорту. Соревнования прошли в городе Саров Нижегородской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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