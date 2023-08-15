В Грузии сорвали концерт рок-группы из-за участия российского музыканта

16 августа 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

После недовольства солист заявил, что «все мы братья», но часть публики все равно ушла с концерта Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Солист группы The Killers пригласил российского барабанщика на сцену во время концерта в Грузии. Часть фанатов выразила этим недовольство и покинула концертный зал, сообщает телекомпания «ТВ Пирвели». «Солист группы The Killers во время концерта в Грузии поднял на сцену из толпы российского барабанщика. <…> В результате часть зрителей покинула концертный зал в знак протеста», — говорится в материале телекомпании. После недовольства публики солист группы заявил, что «все мы братья». Однако фанаты не оценили жест музыканта, и группа завершила концерт под визги и протестные выкрики. Ранее представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе сообщал, что Москва и Тбилиси пока не готовы восстановить отношения. Конфликт между Россией и Грузией связан с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которых в Тбилиси считают частью своей территории.

Солист группы The Killers пригласил российского барабанщика на сцену во время концерта в Грузии. Часть фанатов выразила этим недовольство и покинула концертный зал, сообщает телекомпания «ТВ Пирвели». «Солист группы The Killers во время концерта в Грузии поднял на сцену из толпы российского барабанщика. <…> В результате часть зрителей покинула концертный зал в знак протеста», — говорится в материале телекомпании. После недовольства публики солист группы заявил, что «все мы братья». Однако фанаты не оценили жест музыканта, и группа завершила концерт под визги и протестные выкрики. Ранее представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе сообщал, что Москва и Тбилиси пока не готовы восстановить отношения. Конфликт между Россией и Грузией связан с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которых в Тбилиси считают частью своей территории.