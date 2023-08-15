15 августа 2023

В Грузии сорвали концерт рок-группы из-за участия российского музыканта

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
После недовольства солист заявил, что «все мы братья», но часть публики все равно ушла с концерта Фото:

Солист группы The Killers пригласил российского барабанщика на сцену во время концерта в Грузии. Часть фанатов выразила этим недовольство и покинула концертный зал, сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».

«Солист группы The Killers во время концерта в Грузии поднял на сцену из толпы российского барабанщика. <…> В результате часть зрителей покинула концертный зал в знак протеста», — говорится в материале телекомпании.

После недовольства публики солист группы заявил, что «все мы братья». Однако фанаты не оценили жест музыканта, и группа завершила концерт под визги и протестные выкрики.

Ранее представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе сообщал, что Москва и Тбилиси пока не готовы восстановить отношения. Конфликт между Россией и Грузией связан с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которых в Тбилиси считают частью своей территории.

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Солист группы The Killers пригласил российского барабанщика на сцену во время концерта в Грузии. Часть фанатов выразила этим недовольство и покинула концертный зал, сообщает телекомпания «ТВ Пирвели». «Солист группы The Killers во время концерта в Грузии поднял на сцену из толпы российского барабанщика. <…> В результате часть зрителей покинула концертный зал в знак протеста», — говорится в материале телекомпании. После недовольства публики солист группы заявил, что «все мы братья». Однако фанаты не оценили жест музыканта, и группа завершила концерт под визги и протестные выкрики. Ранее представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе сообщал, что Москва и Тбилиси пока не готовы восстановить отношения. Конфликт между Россией и Грузией связан с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которых в Тбилиси считают частью своей территории.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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