В Грузии сорвали концерт рок-группы из-за участия российского музыканта

Солист группы The Killers пригласил российского барабанщика на сцену во время концерта в Грузии. Часть фанатов выразила этим недовольство и покинула концертный зал, сообщает телекомпания «ТВ Пирвели».
«Солист группы The Killers во время концерта в Грузии поднял на сцену из толпы российского барабанщика. <…> В результате часть зрителей покинула концертный зал в знак протеста», —
После недовольства публики солист группы заявил, что «все мы братья». Однако фанаты не оценили жест музыканта, и группа завершила концерт под визги и протестные выкрики.
Ранее представитель премьера Грузии Зураб Абашидзе сообщал, что Москва и Тбилиси пока не готовы восстановить отношения. Конфликт между Россией и Грузией связан с территориальными претензиями в отношении Абхазии и Южной Осетии, которых в Тбилиси считают частью своей территории.
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