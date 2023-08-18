В МИД ответили Лондону на агрессивную антироссийскую политику

МИД РФ внес в «стоп-лист» 54 жителей Великобритании
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Флаги иностранных государств. Челябинск, великобритания, флаг великобритании, флаг
Россия приняла ответные меры на агрессивную политику Великобритании Фото:

Россия внесла в «стоп-лист» 54 члена политического истеблишмента, силовых структур, юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ.

«В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса <…> принято решение о расширении российского „стоп-листа“ за счет включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании (всего 54 человека)», — сообщается в пресс-релизе МИД. Уточняется, что в список попали министр культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер и ответственная за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, замминистра обороны Аннабель Голди.

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Россия внесла в «стоп-лист» 54 члена политического истеблишмента, силовых структур, юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ. «В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса <…> принято решение о расширении российского „стоп-листа“ за счет включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании (всего 54 человека)», — сообщается в пресс-релизе МИД. Уточняется, что в список попали министр культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер и ответственная за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, замминистра обороны Аннабель Голди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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