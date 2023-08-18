В МИД ответили Лондону на агрессивную антироссийскую политику МИД РФ внес в «стоп-лист» 54 жителей Великобритании 18 августа 2023 в 21:14 Размер текста - 17 + Россия приняла ответные меры на агрессивную политику Великобритании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Россия внесла в «стоп-лист» 54 члена политического истеблишмента, силовых структур, юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ. «В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса <…> принято решение о расширении российского „стоп-листа“ за счет включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании (всего 54 человека)», — сообщается в пресс-релизе МИД . Уточняется, что в список попали министр культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер и ответственная за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, замминистра обороны Аннабель Голди. Россия внесла в «стоп-лист» 54 члена политического истеблишмента, силовых структур, юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ. «В ответ на агрессивную реализацию Лондоном враждебного антироссийского курса <…> принято решение о расширении российского „стоп-листа“ за счет включения в него представителей политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании (всего 54 человека)», — сообщается в пресс-релизе МИД. Уточняется, что в список попали министр культуры, СМИ и спорта Британии Люси Фрейзер и ответственная за поставки снарядов с обедненным ураном на Украину, замминистра обороны Аннабель Голди. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям