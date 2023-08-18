18 августа 2023

Лавров: Россия укрепляет страны ЕАЭС для борьбы с санкциями

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин и президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрахим Траоре. Санкт-Петербург, лавров сергей
Министр Лавров заявил, что РФ укрепляет экономики стран ЕАЭС для борьбы с санкциями Фото:

Россия укрепляет экономики государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы успешно противостоять санкциям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В рамках ЕАЭС налажена выработка совместных мер по преодолению последствий, введенных против России и Белоруссии санкций за счет повышения устойчивости экономик стран Союза. Это уже дало конкретные результаты», — сказал Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

По словам министра, евразийская интеграция служит залогом сохранения экономической стабильности государств — членов ЕАЭС, а также содействует росту благосостояния их граждан. Лавров подчеркнул, что на рынок ЕАЭС приходится до 40% внешней торговли центральноазиатских стран. В Центральной Азии работают более 10 тысяч российских и совместных предприятий, на которых создано около 900 тысяч рабочих мест.

По мнению Лаврова, страны Запада оказывают давление на государства ЕАЭС, передает телеканал 360. Они пытаются их перетянуть на свою сторону, чтобы противостоять России.

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Россия укрепляет экономики государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС), чтобы успешно противостоять санкциям. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. «В рамках ЕАЭС налажена выработка совместных мер по преодолению последствий, введенных против России и Белоруссии санкций за счет повышения устойчивости экономик стран Союза. Это уже дало конкретные результаты», — сказал Лавров в интервью журналу «Международная жизнь». По словам министра, евразийская интеграция служит залогом сохранения экономической стабильности государств — членов ЕАЭС, а также содействует росту благосостояния их граждан. Лавров подчеркнул, что на рынок ЕАЭС приходится до 40% внешней торговли центральноазиатских стран. В Центральной Азии работают более 10 тысяч российских и совместных предприятий, на которых создано около 900 тысяч рабочих мест. По мнению Лаврова, страны Запада оказывают давление на государства ЕАЭС, передает телеканал 360. Они пытаются их перетянуть на свою сторону, чтобы противостоять России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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