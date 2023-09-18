Чехия запретила россиянам прилетать в республику

Глава МВД Чехии напомнил о запрете для россиян пересекать границу страны
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В Чехии ввели запрет на перелеты в страну для граждан России Фото:
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Нынешний запрет на въезд в страны ЕС для машин с номерными знаками РФ схож с запретом на прилет россиян в Прагу. Запрет на перелет россиян в Чехию принят на второй день после начала военного конфликта на Украине, разъяснил особенности санкций первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан.

«Чехия не имеет наземной границы с РФ, поэтому ввела запрет на прилет россиян в республику. Так действуют государства на внешней границе Шенгенской зоны в соответствии с принятыми европейскими санкциями», — сообщил Ракушан в разговоре с агентством ЧТК. По его словам, правительство Чехии первым в ЕС приняло решение приостановить выдачу виз для граждан РФ.

Ранее сообщалось, что с 16 сентября МИД Финляндия запретил въезд автомобилям с российскими номерами. Но конфисковывать находящееся на территории страны авто с российскими номерами власти пока не планируют. Латвия с 12 сентября также запретила въезд в страну для автомобилей с номерами РФ.

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Нынешний запрет на въезд в страны ЕС для машин с номерными знаками РФ схож с запретом на прилет россиян в Прагу. Запрет на перелет россиян в Чехию принят на второй день после начала военного конфликта на Украине, разъяснил особенности санкций первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан. «Чехия не имеет наземной границы с РФ, поэтому ввела запрет на прилет россиян в республику. Так действуют государства на внешней границе Шенгенской зоны в соответствии с принятыми европейскими санкциями», — сообщил Ракушан в разговоре с агентством ЧТК. По его словам, правительство Чехии первым в ЕС приняло решение приостановить выдачу виз для граждан РФ. Ранее сообщалось, что с 16 сентября МИД Финляндия запретил въезд автомобилям с российскими номерами. Но конфисковывать находящееся на территории страны авто с российскими номерами власти пока не планируют. Латвия с 12 сентября также запретила въезд в страну для автомобилей с номерами РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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