«Ведомости»: гражданам России хотят дать право подавлять беспилотники

20 сентября 2023 в 04:06 Размер текста - 17 +

Россиянам могут разрешить подавлять дроны Фото: URA.RU © URA.RU Россиянам могут разрешить использовать средства для подавления дронов. Об этом сообщили источники из госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) при Минцифры РФ. «Системы подавления БПЛА (беспилотные летательные аппараты) легально смогут применять не только силовые ведомства. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может разрешить использовать мощные и среднемощные антидрон-решения с санкции силовых ведомств», — пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По данным издания, вопрос о разрешении гражданам подавлять беспилотники включен в повестку заседания ГКРЧ. Возможная дата заседания — 27 сентября. В настоящее время использование систем для подавления дронов незаконно для всех, за исключением Минобороны и других силовых ведомств. Ранее предприятия ТЭКа и транспорта просили разрешить им применять глушилки для защиты от атак БПЛА на объекты инфраструктуры. Кроме того, еще в 2021 году военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ начали разрабатывать электризуемое заграждение купольного типа для защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов. Комплекс способен отгонять и уничтожать беспилотники, сообщала «Национальная служба новостей».

Россиянам могут разрешить использовать средства для подавления дронов. Об этом сообщили источники из госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) при Минцифры РФ. «Системы подавления БПЛА (беспилотные летательные аппараты) легально смогут применять не только силовые ведомства. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может разрешить использовать мощные и среднемощные антидрон-решения с санкции силовых ведомств», — пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники. По данным издания, вопрос о разрешении гражданам подавлять беспилотники включен в повестку заседания ГКРЧ. Возможная дата заседания — 27 сентября. В настоящее время использование систем для подавления дронов незаконно для всех, за исключением Минобороны и других силовых ведомств. Ранее предприятия ТЭКа и транспорта просили разрешить им применять глушилки для защиты от атак БПЛА на объекты инфраструктуры. Кроме того, еще в 2021 году военные ученые из Общевойсковой академии Вооруженных сил РФ начали разрабатывать электризуемое заграждение купольного типа для защиты критически важных объектов инфраструктуры от групповых атак дронов. Комплекс способен отгонять и уничтожать беспилотники, сообщала «Национальная служба новостей».