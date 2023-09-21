Вице-президент СТЦ раскрыл имя потенциального владельца бизнеса Adidas в РФ

Вице-президент СТЦ: владелец Stockmann покупает бизнес Adidas в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытые иностранные магазины. Челябинск, адидас, adidas
Павел Люлин заявил, что на базе магазинов Adidas появится новый бренд одежды Фото:

Претендентом на покупку немецких магазинов Adidas стал владелец компании Stockmann Яков Панченко. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

«У сторон уже идут переговоры и вопрос только в том, как будет структурирована эта сделка. Весь процесс уже находится на завершающей стадии обсуждения», — сообщил Люлин в беседе с «Известиями». Он отметил, что планируется запуск нового спортивного бренда.

По словам Люлина, новая марка одежды будет представлена на базе магазинов Adidas. Вице-президент СТЦ подчеркнул, что магазины могут открыться до конца 2023 года. Он сообщил, что запуск бренда начнется в таких торговых центрах, как «Авиапарк», «Европейский» и «Атриум».

Adidas закрыл все розничные магазины в России с 13 марта 2022 года. Представители компании обсуждали, как продать подразделение в РФ иностранному инвестору, передают «Дни.ру». Компания может перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране, пишет RT.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Претендентом на покупку немецких магазинов Adidas стал владелец компании Stockmann Яков Панченко. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин. «У сторон уже идут переговоры и вопрос только в том, как будет структурирована эта сделка. Весь процесс уже находится на завершающей стадии обсуждения», — сообщил Люлин в беседе с «Известиями». Он отметил, что планируется запуск нового спортивного бренда. По словам Люлина, новая марка одежды будет представлена на базе магазинов Adidas. Вице-президент СТЦ подчеркнул, что магазины могут открыться до конца 2023 года. Он сообщил, что запуск бренда начнется в таких торговых центрах, как «Авиапарк», «Европейский» и «Атриум». Adidas закрыл все розничные магазины в России с 13 марта 2022 года. Представители компании обсуждали, как продать подразделение в РФ иностранному инвестору, передают «Дни.ру». Компания может перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...