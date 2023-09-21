Вице-президент СТЦ раскрыл имя потенциального владельца бизнеса Adidas в РФ

Вице-президент СТЦ: владелец Stockmann покупает бизнес Adidas в РФ

Павел Люлин заявил, что на базе магазинов Adidas появится новый бренд одежды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Претендентом на покупку немецких магазинов Adidas стал владелец компании Stockmann Яков Панченко. Об этом заявил вице-президент Союза торговых центров (СТЦ) Павел Люлин.

«У сторон уже идут переговоры и вопрос только в том, как будет структурирована эта сделка. Весь процесс уже находится на завершающей стадии обсуждения», — сообщил Люлин в беседе с «Известиями». Он отметил, что планируется запуск нового спортивного бренда.

По словам Люлина, новая марка одежды будет представлена на базе магазинов Adidas. Вице-президент СТЦ подчеркнул, что магазины могут открыться до конца 2023 года. Он сообщил, что запуск бренда начнется в таких торговых центрах, как «Авиапарк», «Европейский» и «Атриум».

Adidas закрыл все розничные магазины в России с 13 марта 2022 года. Представители компании обсуждали, как продать подразделение в РФ иностранному инвестору, передают «Дни.ру». Компания может перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране, пишет RT.