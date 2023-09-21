Иностранные банки допустили к торгам на российском рынке валюты

21 сентября 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин подписал перечень из дружественных и нейтральных стран Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство РФ опубликовало перечень из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банкам и брокерам которых будет разрешен допуск к торгам на валютном рынке РФ, а также на рынке производных финансовых инструментов. Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте кабмина. Из перечня следует, что в список стран попали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ и Центральный Банк планируют разблокировать иностранные активы в обмен на российские. Правительство РФ разрешило продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России.

Правительство РФ опубликовало перечень из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банкам и брокерам которых будет разрешен допуск к торгам на валютном рынке РФ, а также на рынке производных финансовых инструментов. Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте кабмина. Из перечня следует, что в список стран попали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ и Центральный Банк планируют разблокировать иностранные активы в обмен на российские. Правительство РФ разрешило продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России.