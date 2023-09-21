Иностранные банки допустили к торгам на российском рынке валюты

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Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С.П.Горбунова. Казань, мишустин михаил
Михаил Мишустин подписал перечень из дружественных и нейтральных стран Фото:

Правительство РФ опубликовало перечень из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банкам и брокерам которых будет разрешен допуск к торгам на валютном рынке РФ, а также на рынке производных финансовых инструментов. Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

«Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте кабмина. Из перечня следует, что в список стран попали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ и Центральный Банк планируют разблокировать иностранные активы в обмен на российские. Правительство РФ разрешило продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России.

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Правительство РФ опубликовало перечень из более чем 30 дружественных и нейтральных стран, банкам и брокерам которых будет разрешен допуск к торгам на валютном рынке РФ, а также на рынке производных финансовых инструментов. Документ был подписан премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «Иностранные кредитные организации и брокеры из дружественных и нейтральных стран будут допущены к торгам на российском валютном рынке, а также на рынке производных финансовых инструментов», — говорится в документе. Он опубликован на официальном сайте кабмина. Из перечня следует, что в список стран попали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ и Центральный Банк планируют разблокировать иностранные активы в обмен на российские. Правительство РФ разрешило продавать банкам валюту, полученную в рамках внешнеэкономической деятельности (ВЭД), не по курсу Банка России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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