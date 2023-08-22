Силуанов: РФ разблокирует иностранные активы в обмен на российские

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ПМЭФ-2022, Петербуржский международный экономический форум, первый день, Орешкин, Набиуллина, Решетников. Санкт-Петербург, силуанов антон
Правительство РФ и Центральный Банк планируют разблокировать иностранные активы, заявил Антон Силуанов Фото:
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Правительство РФ и Центральный Банк планируют разблокировать иностранные активы в обмен на российские. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Правительство и ЦБ РФ подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские», — сказал Силуанов. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия-24».

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Правительство РФ и Центральный Банк планируют разблокировать иностранные активы в обмен на российские. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «Правительство и ЦБ РФ подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские», — сказал Силуанов. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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