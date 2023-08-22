Силуанов: РФ разблокирует иностранные активы в обмен на российские

Правительство РФ и Центральный Банк планируют разблокировать иностранные активы, заявил Антон Силуанов
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Правительство РФ и Центральный Банк планируют разблокировать иностранные активы в обмен на российские. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Правительство и ЦБ РФ подготовили проект указа о разблокировании части иностранных активов для обмена на российские», — сказал Силуанов. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия-24».
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