23 сентября 2023

«Известия»: боец ВС РФ, координируясь с дроном, зашел в тыл к противнику. Видео

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Российский боец с помощью дрона увидел, где находятся ВСУ, и зашел к ним в тыл Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский военнослужащий 70-го гвардейского мотострелкового полка с помощью дрона увидел расположение бойцов Вооруженных сил Украины и зашел к ним в тыл. Об этом сообщает газета «Известия».

«Российский военный обнаружил отряд 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, состоящий из двух человек. Боец ВС РФ уничтожил украинских боевиков несколькими выстрелами», — говорится в материале. Бойцы ВСУ прятались за бетонной стеной.

Ранее армейский спецназ «Осман» поразил бронемашину MRAP International MaxxPro американского производства в Запорожской области, передает RT. Издание публиковало кадры боя, снятые с дрона.

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Российский военнослужащий 70-го гвардейского мотострелкового полка с помощью дрона увидел расположение бойцов Вооруженных сил Украины и зашел к ним в тыл. Об этом сообщает газета «Известия». «Российский военный обнаружил отряд 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, состоящий из двух человек. Боец ВС РФ уничтожил украинских боевиков несколькими выстрелами», — говорится в материале. Бойцы ВСУ прятались за бетонной стеной. Ранее армейский спецназ «Осман» поразил бронемашину MRAP International MaxxPro американского производства в Запорожской области, передает RT. Издание публиковало кадры боя, снятые с дрона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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