«Известия»: боец ВС РФ, координируясь с дроном, зашел в тыл к противнику. Видео

24 сентября 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Российский боец с помощью дрона увидел, где находятся ВСУ, и зашел к ним в тыл Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский военнослужащий 70-го гвардейского мотострелкового полка с помощью дрона увидел расположение бойцов Вооруженных сил Украины и зашел к ним в тыл. Об этом сообщает газета «Известия». «Российский военный обнаружил отряд 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, состоящий из двух человек. Боец ВС РФ уничтожил украинских боевиков несколькими выстрелами», — говорится в материале. Бойцы ВСУ прятались за бетонной стеной. Ранее армейский спецназ «Осман» поразил бронемашину MRAP International MaxxPro американского производства в Запорожской области, передает RT. Издание публиковало кадры боя, снятые с дрона.

Российский военнослужащий 70-го гвардейского мотострелкового полка с помощью дрона увидел расположение бойцов Вооруженных сил Украины и зашел к ним в тыл. Об этом сообщает газета «Известия». «Российский военный обнаружил отряд 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, состоящий из двух человек. Боец ВС РФ уничтожил украинских боевиков несколькими выстрелами», — говорится в материале. Бойцы ВСУ прятались за бетонной стеной. Ранее армейский спецназ «Осман» поразил бронемашину MRAP International MaxxPro американского производства в Запорожской области, передает RT. Издание публиковало кадры боя, снятые с дрона.