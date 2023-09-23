Российский боец с помощью дрона увидел, где находятся ВСУ, и зашел к ним в тыл
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российский военнослужащий 70-го гвардейского мотострелкового полка с помощью дрона увидел расположение бойцов Вооруженных сил Украины и зашел к ним в тыл. Об этом сообщает газета «Известия».
«Российский военный обнаружил отряд 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ, состоящий из двух человек. Боец ВС РФ уничтожил украинских боевиков несколькими выстрелами», — говорится в материале. Бойцы ВСУ прятались за бетонной стеной.
Ранее армейский спецназ «Осман» поразил бронемашину MRAP International MaxxPro американского производства в Запорожской области, передает RT. Издание публиковало кадры боя, снятые с дрона.
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