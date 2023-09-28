WSJ: Байден разочаровал американцев своей пугливостью перед Путиным

29 сентября 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Американские избиратели недовольны политикой Джо Байдена Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Избиратели разочарованы политикой президента США Джо Байдена по отношению к Украине. Американцы считают, что глава страны осознанно затормаживал поставку военной помощи Киеву из-за страха перед российским президентом Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal. «Президент Джо Байден раз за разом тормозил передовое вооружение для Украины. <…> Администрация главы США рассчитывала свою поддержку из страха перед реакцией Владимира Путина, и это не нравится избирателям Республиканской партии», — подчеркнули журналисты. Также население страны недовольно тем, что Байден не может объяснить, почему США необходимо поддерживать Украину. Американские журналисты неоднократно сравнивали действия Байдена и Путина в контексте внешней политики. В августе, когда президент РФ укрепил свое влияние в африканских странах, они отметили победу Путина над американским коллегой. В 2024 году в США пройдут президентские выборы. По мнению американского профессора Хьюстонского университета Джеральда Хорна, шансы Байдена победить на них составляют 50%. Авторы Spectator считают, что победе Байдена помешает собственное ментальное здоровье, сообщает телеканал 360. Путин отмечал, что Вашингтон требует от Украины успехов в контрнаступлении до начала президентской гонки, чтобы успокоить избирателей, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Избиратели разочарованы политикой президента США Джо Байдена по отношению к Украине. Американцы считают, что глава страны осознанно затормаживал поставку военной помощи Киеву из-за страха перед российским президентом Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal. «Президент Джо Байден раз за разом тормозил передовое вооружение для Украины. <…> Администрация главы США рассчитывала свою поддержку из страха перед реакцией Владимира Путина, и это не нравится избирателям Республиканской партии», — подчеркнули журналисты. Также население страны недовольно тем, что Байден не может объяснить, почему США необходимо поддерживать Украину. Американские журналисты неоднократно сравнивали действия Байдена и Путина в контексте внешней политики. В августе, когда президент РФ укрепил свое влияние в африканских странах, они отметили победу Путина над американским коллегой. В 2024 году в США пройдут президентские выборы. По мнению американского профессора Хьюстонского университета Джеральда Хорна, шансы Байдена победить на них составляют 50%. Авторы Spectator считают, что победе Байдена помешает собственное ментальное здоровье, сообщает телеканал 360. Путин отмечал, что Вашингтон требует от Украины успехов в контрнаступлении до начала президентской гонки, чтобы успокоить избирателей, передает «Национальная служба новостей».