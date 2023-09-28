28 сентября 2023

WSJ: Байден разочаровал американцев своей пугливостью перед Путиным

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Американские избиратели недовольны политикой Джо Байдена Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Избиратели разочарованы политикой президента США Джо Байдена по отношению к Украине. Американцы считают, что глава страны осознанно затормаживал поставку военной помощи Киеву из-за страха перед российским президентом Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal.

«Президент Джо Байден раз за разом тормозил передовое вооружение для Украины. <…> Администрация главы США рассчитывала свою поддержку из страха перед реакцией Владимира Путина, и это не нравится избирателям Республиканской партии», — подчеркнули журналисты. Также население страны недовольно тем, что Байден не может объяснить, почему США необходимо поддерживать Украину.

Американские журналисты неоднократно сравнивали действия Байдена и Путина в контексте внешней политики. В августе, когда президент РФ укрепил свое влияние в африканских странах, они отметили победу Путина над американским коллегой.

В 2024 году в США пройдут президентские выборы. По мнению американского профессора Хьюстонского университета Джеральда Хорна, шансы Байдена победить на них составляют 50%. Авторы Spectator считают, что победе Байдена помешает собственное ментальное здоровье, сообщает телеканал 360. Путин отмечал, что Вашингтон требует от Украины успехов в контрнаступлении до начала президентской гонки, чтобы успокоить избирателей, передает «Национальная служба новостей».

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Избиратели разочарованы политикой президента США Джо Байдена по отношению к Украине. Американцы считают, что глава страны осознанно затормаживал поставку военной помощи Киеву из-за страха перед российским президентом Владимиром Путиным, пишет The Wall Street Journal. «Президент Джо Байден раз за разом тормозил передовое вооружение для Украины. <…> Администрация главы США рассчитывала свою поддержку из страха перед реакцией Владимира Путина, и это не нравится избирателям Республиканской партии», — подчеркнули журналисты. Также население страны недовольно тем, что Байден не может объяснить, почему США необходимо поддерживать Украину. Американские журналисты неоднократно сравнивали действия Байдена и Путина в контексте внешней политики. В августе, когда президент РФ укрепил свое влияние в африканских странах, они отметили победу Путина над американским коллегой. В 2024 году в США пройдут президентские выборы. По мнению американского профессора Хьюстонского университета Джеральда Хорна, шансы Байдена победить на них составляют 50%. Авторы Spectator считают, что победе Байдена помешает собственное ментальное здоровье, сообщает телеканал 360. Путин отмечал, что Вашингтон требует от Украины успехов в контрнаступлении до начала президентской гонки, чтобы успокоить избирателей, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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