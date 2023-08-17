В США рассказали, как Байден опять уступил Путину

The American Thinker: Путин обошел Байдена, став посредником в Нигере
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Пленарная сессия саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин оказался влиятельнее Байдена в африканском регионе Фото:

Президент США Джо Байден столкнулся с еще одной неудачей во внешней политике. Российский лидер Владимир Путин стал посредником в Нигере, в результате чего США и их союзники потеряли свою силу и влияние в этой стране. Об этом сообщает обозреватель Моника Шоуолтер в своем материале для The American Thinker.

«Недостаточно ему [Байдену] было запороть отношения с Латинской Америкой, запутать Китай, превратить США во всемирное посмешище из-за Афганистана, поругаться с Саудовской Аравией и арабским миром, помочь Ирану и втравить Соединенные Штаты в российско-украинский конфликт. Последний кризис разразился в африканском регионе Сахель, где влиятельным посредником стал не кто иной, как Владимир Путин», — пишет The American Thinker.

Как отмечает автор, западные страны теперь беспокоятся о возрастающем влиянии России в Западной и Центральной Африке. После последнего кризиса в африканском регионе Сахель, Владимир Путин стал значительным посредником, в то время как США и их союзники потеряли свое влияние. Этот регион богат ураном, нефтью, золотом и другими редкими драгоценными металлами, что объясняет заинтересованность Москвы.

Ранее URA.RU писало, что в Нигере 27 июля произошел госпереворот. Президента республики Мохамеда Базума сместили с должности. Кроме того, мятежники захватили в плен четырех министров и лидера правящей партии страны. ЧВК «Вагнер» может зайти в Нигер, что укрепит влияние России в Нигере, считает американский эксперт по африканскому региону Кэмерон Хадсон.

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Президент США Джо Байден столкнулся с еще одной неудачей во внешней политике. Российский лидер Владимир Путин стал посредником в Нигере, в результате чего США и их союзники потеряли свою силу и влияние в этой стране. Об этом сообщает обозреватель Моника Шоуолтер в своем материале для The American Thinker. «Недостаточно ему [Байдену] было запороть отношения с Латинской Америкой, запутать Китай, превратить США во всемирное посмешище из-за Афганистана, поругаться с Саудовской Аравией и арабским миром, помочь Ирану и втравить Соединенные Штаты в российско-украинский конфликт. Последний кризис разразился в африканском регионе Сахель, где влиятельным посредником стал не кто иной, как Владимир Путин», — пишет The American Thinker. Как отмечает автор, западные страны теперь беспокоятся о возрастающем влиянии России в Западной и Центральной Африке. После последнего кризиса в африканском регионе Сахель, Владимир Путин стал значительным посредником, в то время как США и их союзники потеряли свое влияние. Этот регион богат ураном, нефтью, золотом и другими редкими драгоценными металлами, что объясняет заинтересованность Москвы. Ранее URA.RU писало, что в Нигере 27 июля произошел госпереворот. Президента республики Мохамеда Базума сместили с должности. Кроме того, мятежники захватили в плен четырех министров и лидера правящей партии страны. ЧВК «Вагнер» может зайти в Нигер, что укрепит влияние России в Нигере, считает американский эксперт по африканскому региону Кэмерон Хадсон.
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© Служба новостей «URA.RU»
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