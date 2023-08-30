30 августа 2023

Байдена разозлила реакция его помощников на слова о Путине

Байден рассердился на помощников, которые извинялись за его слова о Путине
© Служба новостей «URA.RU»
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Джон Кирби. Джо Байден. Блинкен. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден был зол на своих помощников, которым пришлось извиняться после его слов о Владимире Путине Фото:

Президент США Джо Байден рассердился на своих помощников, которые извинялись за его слова о президенте России Владимире Путине. Об этом пишет автор книги «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки» Франклин Фойер.

«Он знал, что ошибся. Но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, кипятился он в разговорах с друзьями», — пишет Франклин Фойер.

В марте 2022 года Джо Байден заявил, что якобы такой человек, как Путин, не может находиться у власти в России. Тогда помощники американского лидера сообщили, что Байден решил сымпровизировать, а не ухудшать отношения с Россией.

Ранее Байден был обеспокоен, что может спровоцировать Путина на ответные действия. Именно поэтому Вашингтон не направляет истребители F-16 Украине, считает издание The Washington Post.

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Президент США Джо Байден рассердился на своих помощников, которые извинялись за его слова о президенте России Владимире Путине. Об этом пишет автор книги «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки» Франклин Фойер. «Он знал, что ошибся. Но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, кипятился он в разговорах с друзьями», — пишет Франклин Фойер. В марте 2022 года Джо Байден заявил, что якобы такой человек, как Путин, не может находиться у власти в России. Тогда помощники американского лидера сообщили, что Байден решил сымпровизировать, а не ухудшать отношения с Россией. Ранее Байден был обеспокоен, что может спровоцировать Путина на ответные действия. Именно поэтому Вашингтон не направляет истребители F-16 Украине, считает издание The Washington Post.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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