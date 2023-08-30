Байдена разозлила реакция его помощников на слова о Путине

Байден рассердился на помощников, которые извинялись за его слова о Путине

31 августа 2023 в 03:12 Размер текста - 17 +

Джо Байден был зол на своих помощников, которым пришлось извиняться после его слов о Владимире Путине Фото: Official White House / Cameron Smith Президент США Джо Байден рассердился на своих помощников, которые извинялись за его слова о президенте России Владимире Путине. Об этом пишет автор книги «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки» Франклин Фойер. «Он знал, что ошибся. Но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, кипятился он в разговорах с друзьями», — пишет Франклин Фойер. В марте 2022 года Джо Байден заявил, что якобы такой человек, как Путин, не может находиться у власти в России. Тогда помощники американского лидера сообщили, что Байден решил сымпровизировать, а не ухудшать отношения с Россией. Ранее Байден был обеспокоен, что может спровоцировать Путина на ответные действия. Именно поэтому Вашингтон не направляет истребители F-16 Украине, считает издание The Washington Post.

Президент США Джо Байден рассердился на своих помощников, которые извинялись за его слова о президенте России Владимире Путине. Об этом пишет автор книги «Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки» Франклин Фойер. «Он знал, что ошибся. Но негодовал на своих помощников за созданное ими впечатление, что им пришлось за ним убирать. Вместо того чтобы дать ему самому нести ответственность за неудачу, с ним обращались как с ребенком, кипятился он в разговорах с друзьями», — пишет Франклин Фойер. В марте 2022 года Джо Байден заявил, что якобы такой человек, как Путин, не может находиться у власти в России. Тогда помощники американского лидера сообщили, что Байден решил сымпровизировать, а не ухудшать отношения с Россией. Ранее Байден был обеспокоен, что может спровоцировать Путина на ответные действия. Именно поэтому Вашингтон не направляет истребители F-16 Украине, считает издание The Washington Post.